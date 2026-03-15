LIVE Sci alpino Slalom Are 2026 in DIRETTA | Giulia Valleriani incassa qualche punto

Alle 12.31, Giulia Valleriani ha concluso il suo slalom ad Are 2026 con un tempo finale di 1’47”65. Durante la gara, l’atleta ha mostrato buone prestazioni in alcune sezioni, ma ha commesso anche alcuni errori che le hanno fatto perdere velocità. La manifestazione si sta svolgendo in diretta, con aggiornamenti continui sui risultati delle concorrenti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.31 1’47?65 il tempo finale per l’azzurra. Alcune sezioni davvero bene, ma anche un paio di errori che le hanno fatto perdere tanta velocità. Vediamo l’austriaca Katharina Gallhuber (-0.10). 12.30 Iniziata la seconda manche con Giulia Valleriani. 12.27 La prima a partire sarà la promettente azzurra Giulia Valleriani, 30ma a 3.12 da Shiffrin. 12.18 Seconda frazione che è stata tracciata da Christian Brill, allenatore della Svizzera. 12.17 La startlist della seconda manche: 1 46 6296299 VALLERIANI Giulia 2004 ITA 53.34 3.12 30 Rossignol 2 20 56367 GALLHUBER Katharina 1997 AUT 53.24 3.02 29 Atomic 3 28 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR 53. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Are 2026 in DIRETTA: Giulia Valleriani incassa qualche punto Articoli correlati Leggi anche: LIVE Sci alpino, Slalom Flachau 2026 in DIRETTA: Shiffrin in testa! Sale l’attesa per Valleriani e Giada D’Antonio Leggi anche: LIVE Sci alpino, Slalom Spindleruv Mlyn 2026 in DIRETTA: Mondinelli risale qualche posizione, Peterlini delude! Shiffrin per il settimo sigillo Approfondimenti e contenuti su LIVE Sci alpino Slalom Are 2026 in... Temi più discussi: LIVE Sci alpino, Slalom Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: McGrath vince una gara bellissima ed allunga in classifica; Sci alpino oggi, SuperG femminile in Val di Fassa e slalom maschile a Kranjska Gora: a che ora e dove vederle in diretta; Kranjska Gora, il gigante maschile LIVE; RECAP! McGrath ce la fa e vince! Poi Kristoffersen e Brraathen. LIVE Sci alpino, Slalom Are 2026 in DIRETTA: Shiffrin favorita, Della Mea per stupireCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom di Are in Svezia, valevole per la Coppa ... oasport.it Coppa del mondo, slalom femminile di Are: la prima manche LIVE alle 9.30Sette italiane partecipano allo slalom di Are, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Riflettori puntati su Lara Della Mea, ci si attende una bella prova anche da parte di Martina ... sport.sky.it Il Campionato Nazionale Slalom fa tappa in Sardegna: lo Slalom Guspini-Arbus, in programma il 16 e 17 maggio, sarà la prima delle due prove che si correranno nell'Isola Importante riconoscimento per lo Slalom Guspini-Arbus. La 15ª edizione della gara, 4° facebook