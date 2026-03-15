LIVE Sci alpino Slalom Are 2026 in DIRETTA | Della Mea non brilla ottima Mondinelli

Durante la prima manche dello slalom di Are 2026, Della Mea ha commesso diversi errori e non si è distinto, mentre Mondinelli ha concluso con una prestazione discreta. La gara si è svolta con un’atmosfera di grande tensione, e i concorrenti hanno affrontato le piste con atteggiamenti diversi. La manche si è conclusa alle 13.08, con alcuni atleti che hanno preferito attaccare senza risparmiarsi, risultando in velocità elevate ma anche in numerosi sbagli.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.08 Una manche alla Moltzan. Ha attaccato senza pensare, sbagliando tanto, ma generando velocità molto alte. Si porta in testa con appena 0.02 su Germane. Tocca all’albanese Lara Colturi (-0.07). 13.06 Ljutic inforca dopo poche porte. Ora si comincia a lottare per il podio con l’americana Paula Moltzan (-0.60). 13.06 Adesso la croata Zrinka Ljutic (-0.49), apparsa in leggera ripresa nella prima manche. 13.05 La classifica a 8 atlete dal termine: 1 Dzenifera Germane Lettonia 1:45.20 – 2 Hanna Aronsson Elfman Svezia 1:45.54 +0.34 3 Camille Rast Svizzera 1:45.64 +0.44 4 Martina Dubovska Repubblica Ceca 1:45. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Are 2026 in DIRETTA: Della Mea non brilla, ottima Mondinelli Articoli correlati Leggi anche: LIVE Sci alpino, Slalom Are 2026 in DIRETTA: ottima manche di Emilia Mondinelli LIVE Sci alpino, Slalom Are 2026 in DIRETTA: Shiffrin in testa davanti ad Aicher! Della Mea nella top 15, bene Mondinelli. Seconda manche alle 12.30CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG MASCHILE DI COURCHEVEL DALLE 10. Approfondimenti e contenuti su LIVE Sci alpino Slalom Are 2026 in... Temi più discussi: LIVE Sci alpino, Slalom Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: McGrath vince una gara bellissima ed allunga in classifica; Sci alpino oggi, SuperG femminile in Val di Fassa e slalom maschile a Kranjska Gora: a che ora e dove vederle in diretta; Kranjska Gora, il gigante maschile LIVE; RECAP! McGrath ce la fa e vince! Poi Kristoffersen e Brraathen. LIVE Sci alpino, Slalom Are 2026 in DIRETTA: Shiffrin favorita, Della Mea per stupireCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom di Are in Svezia, valevole per la Coppa ... oasport.it Coppa del mondo, slalom femminile di Are: la prima manche LIVE alle 9.30Sette italiane partecipano allo slalom di Are, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Riflettori puntati su Lara Della Mea, ci si attende una bella prova anche da parte di Martina ... sport.sky.it Il Campionato Nazionale Slalom fa tappa in Sardegna: lo Slalom Guspini-Arbus, in programma il 16 e 17 maggio, sarà la prima delle due prove che si correranno nell'Isola Importante riconoscimento per lo Slalom Guspini-Arbus. La 15ª edizione della gara, 4° facebook