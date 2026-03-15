LIVE Provinciali al via lo scrutinio | al voto il 94% di amministratori

Sono iniziati i lavori di scrutinio per le elezioni provinciali ad Avellino, con il 94% degli amministratori che hanno espresso il proprio voto. Cinque le liste in corsa, che prevedono l’elezione di 12 consiglieri provinciali. Lo scrutinio riguarda la composizione del nuovo consiglio provinciale e si svolge in un’unica fase di verifica dei voti.

Tempo di lettura: < 1 minuto E’ iniziato lo scrutinio che decreterà la composizione del consiglio provinciale di Avellino Sono cinque le liste in campo, per un totale di 12 consiglieri provinciali da eleggere. A seguito delle rilevazioni effettuate presso la “Sala Pietro Foglia” di Palazzo Caracciolo in Piazza Libera, alla chiusura delle operazioni di voto Alle ore 20,00 hanno votato – complessivamente – 1.230 aventi diritto su 1.317, pari al 93,39% del corpo elettorale. Così nel dettaglio: Fascia A: 767 votanti su 841 – 91,2% Fascia B: 249 votanti su 257 – 96,88% Fascia C: 113 votanti su 117 – 96,58% Fascia D: 101 votanti su 102 – 99,01% L'articolo LIVE Provinciali, al via lo scrutinio: al voto il 94% di amministratori proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - LIVE/ Provinciali, al via lo scrutinio: al voto il 94% di amministratori Articoli correlati LIVE/ Provinciali, al via lo scrutinio: al voto 91,2% di amministratoriTempo di lettura: < 1 minutoE’ iniziato lo scrutinio che decreterà la composizione del consiglio provinciale di Avellino Sono cinque le liste in... LIVE/ Elezioni provinciali a Salerno, al via lo scrutinio: in ballo il ‘dopo Napoli’E’ iniziato lo scrutinio che decreterà la composizione del consiglio provinciale di Salerno. Approfondimenti e contenuti su LIVE Provinciali al via lo scrutinio al... Discussioni sull' argomento Elezioni provinciali, seggi pronti per domani e scrutinio in diretta streaming; Frosinone, elezioni provinciali: Fratelli d'Italia effettua il sorpasso sul Pd; Elezioni Consiglio Provinciale di Avellino 2026: tutte le informazioni sul voto del 15 marzo; Elezioni Provincia di Cosenza, alle 17 ha votato il 67,82% degli aventi diritto. Maltempo Piemonte, chiuse alcune strade provinciali nel Biellese: in valutazione l’evacuazione degli ospiti dagli alberghi facebook