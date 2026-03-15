LIVE Provinciali al via lo scrutinio | al voto 91,2% di amministratori

È iniziato lo scrutinio per le elezioni provinciali di Avellino, con il 91,2% degli amministratori che si sono recati alle urne. Sono cinque le liste in competizione, con 12 consiglieri provinciali da eleggere. I seggi sono stati aperti e le operazioni di voto sono in corso per determinare la composizione del nuovo consiglio. La procedura si sta svolgendo in modo regolare.

Tempo di lettura: < 1 minuto E’ iniziato lo scrutinio che decreterà la composizione del consiglio provinciale di Avellino Sono cinque le liste in campo, per un totale di 12 consiglieri provinciali da eleggere. A seguito delle rilevazioni effettuate presso la “Sala Pietro Foglia” di Palazzo Caracciolo in Piazza Libera, alla chiusura delle operazioni di voto Alle ore 20,00 hanno votato – complessivamente – 1.230 aventi diritto su 1.317, pari al 93,39% del corpo elettorale. Così nel dettaglio: Fascia A: 767 votanti su 841 – 91,2% Fascia B: 249 votanti su 257 – 96,88% Fascia C: 113 votanti su 117 – 96,58% Fascia D: 101 votanti su 102 – 99,01% L'articolo LIVE Provinciali, al via lo scrutinio: al voto 91,2% di amministratori proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - LIVE/ Provinciali, al via lo scrutinio: al voto 91,2% di amministratori Articoli correlati LIVE/ Elezioni provinciali a Benevento, al via lo scrutinio: dieci i seggi da assegnareE’ iniziato lo scrutinio che decreterà la composizione del consiglio provinciale di Benevento. LIVE/ Elezioni provinciali a Salerno, al via lo scrutinio: in ballo il ‘dopo Napoli’E’ iniziato lo scrutinio che decreterà la composizione del consiglio provinciale di Salerno. Una selezione di notizie su LIVE Provinciali al via lo scrutinio al... Discussioni sull' argomento Elezioni provinciali, seggi pronti per domani e scrutinio in diretta streaming; Frosinone, elezioni provinciali: Fratelli d'Italia effettua il sorpasso sul Pd; Elezioni Consiglio Provinciale di Avellino 2026: tutte le informazioni sul voto del 15 marzo; Elezioni Provincia di Cosenza, alle 17 ha votato il 67,82% degli aventi diritto. Maltempo Piemonte, chiuse alcune strade provinciali nel Biellese: in valutazione l’evacuazione degli ospiti dagli alberghi facebook Con la chiusura delle istanze per l’aggiornamento delle Graduatorie provinciali per le supplenze (Gps) fissata al 16 marzo 2026, si chiude solo la prima fase della procedura. Per migliaia di docenti precari si apre ora un calendario fitto di adempimenti … x.com