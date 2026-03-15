Oggi a Parigi-Nizza 2026, la tappa si svolge con Paret-Peintre in fuga e il gruppo che si trova a oltre un minuto di distanza. La corsa riprende con alcuni tratti in salita, anche se la pendenza più impegnativa durerà meno di un chilometro. La gara prosegue con diverse variazioni di ritmo e una lotta aperta tra i favoriti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.09.Si ricomincia a salire ma questo tratto di pendenza non durerà più di un km 15.07: Al termine della prima parte della discesa, a L’Escarene, Paret-Peintre ha un vantaggio di 40? su Soler e di 1’10” sul gruppo. Vediamo se cambiera qualcosa con la breve salita del Col de l’Aire Deï Masco 15.05: Si avvicina metà della tappa. Sono stati percorsi 61 km, ne mancano 67 al traguardo con altre 4 asperità non particolarmente impegnative ma che arrivano al termine di una settimana molto faticosa 15.03: Verso la fine della discesa i corridori sono attesi da una piccola asperità, il Col de l’Aire Deï Masco 15. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Paret-Peintre in fuga, gruppo a oltre un minuto

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