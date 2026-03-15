LIVE Parigi-Nizza 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Paret-Peintre in fuga cade Martinez gruppo in rimonta

Oggi a Parigi-Nizza 2026 si svolge la tappa in diretta, con Paret-Peintre in fuga e Martinez coinvolto in una caduta. Il gruppo sta tentando di riprendere i fuggitivi, mentre Martinez, scortato dalla squadra, ha un ritardo di un minuto e 40 secondi. La corsa prosegue con aggiornamenti continui sulla situazione in strada.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.31: Ha 1’40” di ritardo Martinez, che è scortato dalla squadra al completo 15.29: Si spezza il gruppo sotto l’azione della Ineos, sempre più complicato il possibile recupero di Martinez visto che davanti si va molto forte 15.28: Paret-Peintre mantiene 25? di vantaggio sul gruppo 15.27: Sofferente Martinez ma sta tentando di rientrare 15.25: Strana la dinamica della caduta di Martinez che si è arrotato in salita con un compagno di squadra. Distrazione gravissima per il secondo della classifica che ora deve recuperare 1’30” ma per fortuna si è rimesso in sella 15.24: CADUTA PER MARTINEZ che sbatte contro un muretto. 🔗 Leggi su Oasport.it

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