LIVE Paralimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 15 marzo in DIRETTA | OROOOOOO! Bertagnolli ci regala il terzo posto nel medagliere!

Oggi si svolge una giornata importante alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, con diverse competizioni in corso e aggiornamenti in tempo reale. Gli atleti partecipano in diverse discipline, e alcuni di loro hanno già conquistato medaglie significative. La diretta fornisce un resoconto continuo degli eventi e dei risultati più recenti, offrendo a chi segue un quadro chiaro di quanto accade nello sport paralimpico.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, domenica 15 marzo, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. Lo svizzero Cuche spinge sul pendio di Cortina e conclude la sua prova in questo slalom standing in vetta con 0"67 di margine sul tedesco Grochar e 3"20 Gloetzner. Quarto Bendotti a 3"29 e Palla a 4"54. L’austriaco Grochat fa una super manche, portandosi in vetta nella categoria Standing, con un magine di 2"53 sul tedesco Gloetzner e 2"61 su Bendotti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paralimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 15 marzo in DIRETTA: OROOOOOO! Bertagnolli ci regala il terzo posto nel medagliere! Articoli correlati LIVE Paralimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 15 marzo in DIRETTA: l’Italia ci prova per il terzo posto nel medagliere!Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. LIVE Paralimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 15 marzo in DIRETTA: l’Italia si gioca il terzo posto nel medagliere!Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Una raccolta di contenuti su Paralimpiadi Milano Cortina Temi più discussi: Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026: tutti i podi dell'Italia e le medaglie LIVE; Le Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026: gli aggiornamenti in tempo reale; Paralimpiadi Milano-Cortina 2026, il calendario: le gare da medaglia giorno per giorno | Dove vederle in tv e streaming; Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara oggi, lunedì 9 marzo. Paralimpiadi, oggi l'ultimo giorno di gare. Romele bronzo nella 20 km di fondo. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Paralimpiadi, oggi l'ultimo giorno di gare. Romele bronzo nella 20 km di fondo. LIVE ... tg24.sky.it Paralimpiadi invernali, il medagliere di Milano Cortina 2026: Italia a quota 15, è recordLeggi su Sky TG24 l'articolo Paralimpiadi invernali, il medagliere di Milano Cortina 2026: Italia a quota 15, è record ... tg24.sky.it Che Grand’Italia anche alle Paralimpiadi Milano Cortina 2026! Sul podio, dietro a Cina e USA #CorrieredelloSport #Tuttosport #paralimpiadi #MilanoCortina2026 facebook Paralimpiadi invernali Milano-Cortina 2026: Chiara Mazzel è campionessa paralimpica di supergigante! Sulle nevi di Cortina d'Ampezzo la nostra portacolori, conquista una splendida medaglia d'oro. Per Chiara si tratta della seconda medaglia a Milano-Corti x.com