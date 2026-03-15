LIVE Paralimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 15 marzo in DIRETTA | l’Italia si gioca il terzo posto nel medagliere!

Benvenuti alla diretta delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, con aggiornamenti in tempo reale sulle competizioni di oggi. L'attenzione è rivolta alle gare in corso e alle prestazioni degli atleti italiani che cercano di conquistare medaglie e migliorare il piazzamento nel medagliere. Seguite con noi gli eventi principali di questa giornata di gare.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, domenica 15 marzo, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. Curling, il Canada trionfa alle Paralimpiadi. La Cina cede dopo una finale sul filo del rasoio MAMBO ITALIANO! Azzurri monumentali: piegano Porto Rico e accedono in semifinale al World Baseball Classic! Il sogno continua! L’Italia tocca l’apice massimo della sua storia e raggiunge per la prima volta la semifinale del World. OA - Testata giornalistica N. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paralimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 15 marzo in DIRETTA: l’Italia si gioca il terzo posto nel medagliere! Articoli correlati LIVE Paralimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 14 marzo in DIRETTA: Vozza si gioca il bronzo in slalomBuongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. LIVE Olimpiadi 2026, liveblog 7 febbraio in DIRETTA: Italia prima nel medagliere! Guignard/Fabbri consolidano il terzo posto a squadreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle... Altri aggiornamenti su Paralimpiadi Milano Cortina Temi più discussi: Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026: tutti i podi dell'Italia e le medaglie LIVE; Le Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026: gli aggiornamenti in tempo reale; Segui il medagliere aggiornato delle Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026; Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara oggi, lunedì 9 marzo. A che ora inizia cerimonia di chiusura delle Paralimpiadi Milano Cortina 2026: dove vederla in tv, programmaGuida completa alla cerimonia chiusura Paralimpiadi Milano Cortina 2026: dove vederla in diretta tv e web, orario, scaletta, ospiti. style.corriere.it Paralimpiadi invernali, il medagliere di Milano Cortina 2026: Italia a quota 14, è recordLeggi su Sky TG24 l'articolo Paralimpiadi invernali, il medagliere di Milano Cortina 2026: Italia a quota 14, è record ... tg24.sky.it MILANO CORTINA | Domani la chiusura delle Paralimpiadi, 24 ore per allestire la cerimonia. Corsa contro il tempo dopo la finale del curling. Iascone: "Atleti protagonisti". Meloni domenica a Cortina per la chiusura dei Giochi #ANSA facebook Paralimpiadi invernali Milano-Cortina 2026: Chiara Mazzel è campionessa paralimpica di supergigante! Sulle nevi di Cortina d'Ampezzo la nostra portacolori, conquista una splendida medaglia d'oro. Per Chiara si tratta della seconda medaglia a Milano-Corti x.com