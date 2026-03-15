LIVE Paralimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 15 marzo in DIRETTA | l’Italia ci prova per il terzo posto nel medagliere!

Benvenuti alla diretta delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Oggi si svolgono diverse gare con atleti italiani impegnati nel tentativo di conquistare medaglie e migliorare la posizione nel medagliere. La giornata si preannuncia ricca di emozioni e sfide tra concorrenti provenienti da tutto il mondo. Seguite con noi gli aggiornamenti in tempo reale sulle gare in corso.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, domenica 15 marzo, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. Curling, il Canada trionfa alle Paralimpiadi. La Cina cede dopo una finale sul filo del rasoio MAMBO ITALIANO! Azzurri monumentali: piegano Porto Rico e accedono in semifinale al World Baseball Classic! Il sogno continua! L’Italia tocca l’apice massimo della sua storia e raggiunge per la prima volta la semifinale del World. OA - Testata giornalistica N. 🔗 Leggi su Oasport.it

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