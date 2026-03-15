Benvenuti alla diretta delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Oggi, durante la gara di slalom, Bertagnolli si trova al secondo posto a metà percorso. Seguiamo l’evento in tempo reale per aggiornamenti su risultati e sviluppi della competizione. La giornata prosegue con le attività e le sfide degli atleti impegnati nelle diverse discipline. Restate con noi per tutte le novità in diretta.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, domenica 15 marzo, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. Gara maschile che va verso la sua conclusione, tutti i partecipanti sono nell’ultimo quarto di fatica, in questa 20 km sitting al maschile. Vediamo dove andranno a piazzarsi Biglione, Spatola e Romele. Nella gara femminile, 20 km Sitting: la coreana Kim Yunji batte nettamente la superfavorita statunitense Oksana Masters. Oro per l’asiatica con il tempo di 58:23. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Paralimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 15 marzo in DIRETTA: Bertagnolli secondo a metà gara in slalom

Articoli correlati

LIVE Paralimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 7 marzo in DIRETTA: argento Mazzel, bronzo Bertagnolli!Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

LIVE Paralimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 10 marzo in DIRETTA: Bertagnolli punta all’oro in combinataBuongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Tutti gli aggiornamenti su Paralimpiadi Milano Cortina

Temi più discussi: Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026: tutti i podi dell'Italia e le medaglie LIVE; Le Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026: gli aggiornamenti in tempo reale; Segui il medagliere aggiornato delle Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026; Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara oggi, lunedì 9 marzo.

LIVE Paralimpiadi: 20 km di sci di fondo, partiti Spatola e Biglione. In gara anche RomeleAltri azzurri in gara dalle 10 nello sci alpino slalom: Bertagnolli, Pelizzari, Bendotti, Palla e De Silvestro. E dalle 11 nella 20 Km di fondo standing: Dal Pastro e Toninelli ... gazzetta.it

Diretta Paralimpiadi Milano Cortina 2026 | Live: programma e finali del giorno (oggi domenica 15 marzo)Diretta Paralimpiadi Milano Cortina 2026 live oggi, domenica 15 marzo: finali e programma del giorno, in palio gli ultimi dieci titoli. ilsussidiario.net

MILANO CORTINA | Domani la chiusura delle Paralimpiadi, 24 ore per allestire la cerimonia. Corsa contro il tempo dopo la finale del curling. Iascone: "Atleti protagonisti". Meloni domenica a Cortina per la chiusura dei Giochi #ANSA facebook

Paralimpiadi invernali Milano-Cortina 2026: Chiara Mazzel è campionessa paralimpica di supergigante! Sulle nevi di Cortina d'Ampezzo la nostra portacolori, conquista una splendida medaglia d'oro. Per Chiara si tratta della seconda medaglia a Milano-Corti x.com