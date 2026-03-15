Oggi si svolge la giornata delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 con diverse gare in programma. Bertagnolli ha vinto il suo settimo oro, mentre Pelizzari non partecipa più alle competizioni. La diretta segue gli eventi in tempo reale, offrendo aggiornamenti costanti su risultati e momenti salienti delle competizioni in corso. Gli appassionati possono seguire l'intera giornata attraverso il liveblog ufficiale.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, domenica 15 marzo, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. E’ il momento del cinese Liang Zilu, che si porta in vetta con appena 5 centesimi di margine sul connazionale Chen. E’ la volta dell’altro cinese Li Xiang, che ha commesso un errore nella parte alta, accumulando del ritardo dal connazionale Chen. Il riscontro finale è stato il quinto con 4"02, dietro anche a De Silvestro, terzo nella graduatoria provvisoria. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Paralimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 15 marzo in DIRETTA: Bertagnolli ci regala il settimo oro! Fuori Pelizzari

Articoli correlati

LIVE Paralimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 15 marzo in DIRETTA: OROOOOOO! Bertagnolli ci regala il terzo posto nel medagliere!Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

LIVE Paralimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 10 marzo in DIRETTA: Bertagnolli punta all’oro in combinataBuongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Tutti gli aggiornamenti su Paralimpiadi Milano Cortina

Temi più discussi: Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026: tutti i podi dell'Italia e le medaglie LIVE; Le Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026: gli aggiornamenti in tempo reale; Paralimpiadi Milano-Cortina 2026, il calendario: le gare da medaglia giorno per giorno | Dove vederle in tv e streaming; Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara oggi, lunedì 9 marzo.

Paralimpiadi, oggi l'ultimo giorno di gare. Romele bronzo nella 20 km di fondo. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Paralimpiadi, oggi l'ultimo giorno di gare. Romele bronzo nella 20 km di fondo. LIVE ... tg24.sky.it

Diretta Paralimpiadi Milano Cortina 2026 | Live: programma e finali del giorno (oggi domenica 15 marzo)Diretta Paralimpiadi Milano Cortina 2026 live oggi, domenica 15 marzo: finali e programma del giorno, in palio gli ultimi dieci titoli. ilsussidiario.net

Che Grand’Italia anche alle Paralimpiadi Milano Cortina 2026! Sul podio, dietro a Cina e USA #CorrieredelloSport #Tuttosport #paralimpiadi #MilanoCortina2026 facebook

Paralimpiadi invernali Milano-Cortina 2026: Chiara Mazzel è campionessa paralimpica di supergigante! Sulle nevi di Cortina d'Ampezzo la nostra portacolori, conquista una splendida medaglia d'oro. Per Chiara si tratta della seconda medaglia a Milano-Corti x.com