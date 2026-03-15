LIVE Paralimpiadi | dalle 9.15 il via alla 20 km di sci di fondo con Spatola Biglione e Romele

Alle 9.15 inizia la gara di 20 km di sci di fondo alle Paralimpiadi, con la partecipazione di Spatola, Biglione e Romele. Successivamente, alle 10, prenderanno il via le competizioni di sci alpino in slalom con gli atleti Bertagnolli, Pelizzari, Bendotti, Palla e De Silvestro. Le gare coinvolgono atleti italiani in diverse discipline e si svolgono in varie fasce orarie durante la giornata.

(s.c.) È partito il primo azzurro, Giuseppe Spatola. (s.c.) A Cortina nevica da ieri sera e le temperature sono comprese fra -1° e 7°, motivo per il quale le gare di sci alpino sono state spostate alle 10. Nel corso della giornata ci saranno poi dei miglioramenti. (s.c.) Il portabandiera della delegazione italiana del Comitato Italiano paralimpico sarà Emanuel Perathoner. (s.c.) Dalle 9.15, 20 Km Sci di fondo sitting (Spatola, Biglione, Romele); dalle 10, sci alpino slalom (Bertagnolli, Pelizzari, Bendotti, Palla e De Silvestro); dalle 11, 20 Km Sci di fondo standing (Dal Pastro e Toninelli) U VI Hockey 16.05 Finale Usa-Canada 20.30 Cerimonia di chiusura I Giochi Paralimpici di Milano Cortina 2026 saranno trasmessi in diretta tv su Rai 2 e Rai Sport e in streaming e su Rai Play. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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