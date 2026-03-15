LIVE Italia-USA 36-64 Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA | 15 punti di Copper statunitensi a +28 dopo 25?

Alle qualificazioni mondiali di basket femminile, l’Italia sta affrontando gli Stati Uniti in una partita in diretta. Dopo 25 minuti di gioco, gli statunitensi sono avanti di 28 punti, con 36 punti contro i 64 delle italiane. In campo, Billings ha segnato un semi-gancio sulla linea di fondo, mentre Mariella Santucci ha realizzato una bella giocata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 44-69 Billings col semi-gancio sulla linea di fondo. 44-67 MARIELLA SANTUCCI! CHE GIOCATA. 42-67 ANCORA KEYS DALL’ARCO! MINI-BREAK DI 6-0 DELLE AZZURRE, TIME-OUT USA. 39-67 JASMINE KEYS! TRIPLA, L’ITALIA PER L’ORGOGLIO. 36-67 Bomba di Jackie Young per il +29 USA. 36-64 CUBAJ IN ‘FADE AWAY’! 34-64 Young con l’ausilio del tabellone. 34-62 Appoggio di Francesca Pasa. 32-62 Hamby dalla rimessa. 32-60 Jackie Young si mette in proprio e appoggia. Time-out Andrea Capobianco dopo il parziale di 10-2, con diversi errori realizzativi da parte delle sue ragazze. 32-58 Rhyne Howard emula la compagna dall’arco per allungare ancora. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-USA 36-64, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: 15 punti di Copper, statunitensi a +28 dopo 25? Articoli correlati LIVE Italia-USA 11-28, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: le statunitensi alzano il livello e scappano a suon di tripleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE STOPPATA DI VERONA SU PLUM! 20-38 Olbis Andre’ su assist di Zandalasini. LIVE Italia-Porto Rico 28-14, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: splendido primo quarto delle azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 31-19 Verona perfora la difesa portoricana e trova due punti con un comodo appoggio al tabellone. Una raccolta di contenuti su Qualificazioni Mondiali Temi più discussi: LIVE Italia-Porto Rico 78-41, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: le azzurre dominano all’esordio; Mondiali donne: l'Italia non ingrana, azzurre riprese dalla Danimarca; LIVE Italia-USA, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: che onore la sfida alle stelle della WNBA!; LIVE Italia-Nuova Zelanda 74-51, Qualificazioni Mondiali basket 2026 in DIRETTA: successo importante per le azzurre, 18 punti di Zandalasini e 14 di Cubaj. LIVE Italia-USA 11-28, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: le statunitensi alzano il livello e scappano a suon di tripleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18-38 2/2 di Kelsey Plum a cronometro fermo. 18-36 LAURA SPREAFICO! LA TRIPLA DELLA CAPITANA. 15-36 Kelsey Plum ... oasport.it Italia vs USA, diretta (67-36 con 4:40, 3Q)Italbasket femminile in campo contro gli USA, gli aggiornamenti in diretta su PianetaBasket. Terza partita del Pre-Mondiale. pianetabasket.com Reale Mutua Assicurazioni. . Tempo di qualificazioni ai Mondiali. Tempo di sogni che iniziano. Anche quelli di Gianluigi Buffon sono partiti da una domanda semplice: “C’è qualcuno che vuole fare il portiere” 40 anni dopo, una leggenda. Il segreto Non s - facebook.com facebook Qualificazioni Mondiali, Italia-Nuova Zelanda alle 22 su Sky Sport Basket #SkySportBasket #Italbasket x.com