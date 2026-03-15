LIVE Italia-Porto Rico 8-6 World Baseball Classic 2026 in DIRETTA | ultimo inning da brividi si decide tutto

In diretta si sta giocando l’ultimo inning tra Italia e Porto Rico nella World Baseball Classic 2026. Il punteggio è di 8-6 per gli italiani. In questo momento, sul monte di lancio si trova il pitcher Ramos, che sta affrontando un battitore con due ball e due strike. La tensione è alta mentre si decide il risultato della partita.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Strike-out. Tocca a Ramos. 2 ball, 2 strike. 2 ball, 1 strike. 1 ball, 1 strike. 0 ball, 1 strike. L’inizio peggiore possibile. Valida di Cortes, che avanza in prima. Tocca a Rivera. Foul. 0 ball, 2 strike. 0 ball, 1 strike. Greg Weissert affronta Cortes. Sarà un ultimo inning per cuori forti. Strike-out. Quell’errore arbitrale può costare carissimo. Potevamo andare a basi piene, invece terzo out. ITALIA-PORTO RICO 8-6 dopo otto inning. Sembrava ball netto. Invece 3 ball, 2 strike. 3 ball, 1 strike. 2 ball, 1 strike. 2 ball, 0 strike. 1 ball, 0 strike. Lancio pazzo, Antonacci avanza in terza. Base su ball, Pasquantino in prima. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Porto Rico 8-6, World Baseball Classic 2026 in DIRETTA: ultimo inning da brividi, si decide tutto Articoli correlati LIVE Italia-USA 8-5, World Baseball Classic 2026 in DIRETTA: ultimo inning da brividi…CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ELIMINATO AL VOLO HARPER! Grandissimo Dante Nori! Limitiamo i danni in un momento da fiato sospeso. Leggi anche: LIVE Italia-Porto Rico 8-2, World Baseball Classic 2026 in DIRETTA: scavallato il quinto inning Contenuti e approfondimenti su LIVE Italia Porto Rico 8 6 World... Temi più discussi: Italia-Porto Rico: dove vedere la partita in tv e streaming; Pre-Mondiale, oggi Italia-Porto Rico a San Juan (ore 1.00 del 12 marzo, Live SkySport, RaiSport e Dazn); LIVE Italia-Porto Rico 78-41, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: le azzurre dominano all’esordio; Italia ai quarti del World Baseball Classic 2026 contro Porto Rico: programma, orario e dove vedere la partita in diretta. LIVE Italia-Porto Rico 8-6, World Baseball Classic 2026 in DIRETTA: Weissert limita i danni, ma tutto riapertoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1 ball, 0 strike. Colpito Antonacci: avanza in prima. Ora Thomas Saggese. Ennesimo cambio di pitcher per Porto ... oasport.it Un tifoso impedisce il Grand Slam all’Italia! Cosa è successo al World Baseball Classic contro Porto RicoSituazione particolare che si è verificata nel corso del quarto inning del quarto di finale tra Italia e Porto Rico al World Baseball Classic. Un fatto, ... oasport.it Per una volta, forse, è necessario fare promozione. Quarti di finale del #WorldBaseballclassic Italia-Porto Rico dalle 20.00 su Sky Sport Max (ch 206) e Now insieme a @DaniloFreri Sarà un emozione grandissima. #SkyBaseball x.com Dopo l'ottimo esordio con l'Italia (protagonista contro il Brasile), il lanciatore di San Martino Buonalbergo potrebbe avere spazio anche nei quarti con Porto Rico - facebook.com facebook