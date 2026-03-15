LIVE Italia-Porto Rico 8-6 World Baseball Classic 2026 in DIRETTA | AZZURRI TRA LE PRIME 4 AL MONDOOOOO!!!

Alle 23.41, durante la partita tra Italia e Porto Rico nella World Baseball Classic 2026, gli azzurri hanno rischiato molto sull’ultimo contatto di Rosario. La sfida si è conclusa con un punteggio di 8-6 a favore dell’Italia, che si è qualificata tra le prime quattro squadre al mondo. La partita è stata seguita in diretta, con aggiornamenti continui sui momenti più intensi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.41 Abbiamo rischiato tantissimo sull’ultimo contatto di Rosario. Ha sfiorato il fuoricampo del pareggio. Ma Nick Morabito, subentrato a Dante Mori, ci ha portato in semifinale! Immensa e indelebile salvezza firmata da un monumentale Greg Weissert! FINITAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! NICK MORABITO ELIMINA AL VOLO ROSARIO!!! SIAMO TRA LE PRIME 4 DEL MONDOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! THAT’S AMOREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!! 2 ball, 0 strike. 1 ball, 0 strike. Cortes avanza in seconda. Ramos eliminato al volo. Tocca a Rosario. Strike-out. Tocca a Ramos. 2 ball, 2 strike. 2 ball, 1 strike. 1 ball, 1 strike. 0 ball, 1 strike. 🔗 Leggi su Oasport.it

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