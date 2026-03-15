LIVE Formula 1 oggi la gara del GP Cina in diretta | Russell in pole Ferrari in seconda fila
Oggi si corre il Gran Premio di Cina di Formula 1, con Russell che parte dalla pole position e la Ferrari in seconda fila. Leclerc e Hamilton sono in gara per raggiungere il podio, mentre Antonelli si unisce alla competizione. La cronaca in tempo reale aggiorna sui sorpassi e i tempi dei piloti durante la corsa. La diretta permette di seguire ogni movimento sul circuito.
Leclerc e Hamilton sfidano Russell e Antonelli per il podio del GP Cina di Formula 1 2026: gli aggiornamenti in tempo reale e la cronaca in diretta. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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