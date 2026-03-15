LIVE Formula 1 oggi la gara del GP Cina in diretta | Russell in pole Ferrari in seconda fila

Oggi si corre il Gran Premio di Cina di Formula 1, con Russell che parte dalla pole position e la Ferrari in seconda fila. Leclerc e Hamilton sono in gara per raggiungere il podio, mentre Antonelli si unisce alla competizione. La cronaca in tempo reale aggiorna sui sorpassi e i tempi dei piloti durante la corsa. La diretta permette di seguire ogni movimento sul circuito.