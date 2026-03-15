LIVE F1 GP Cina 2026 in DIRETTA | QUESTIONE PERSONALE! Leclerc risupera Hamilton battaglia epocale!

Durante il Gran Premio di Cina del 2026, le squadre e i piloti sono scesi in pista per un appuntamento che ha visto protagonisti Leclerc e Hamilton. Nel corso del 40° giro, Leclerc ha superato Hamilton, generando un momento di grande tensione tra i due. Hamilton ha risposto immediatamente con un contro sorpasso, proseguendo una battaglia che ha tenuto alta l’attenzione degli spettatori.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40° giro56 RIPASSA LECLERC! CONTROSORPASSO DI HAMILTON ALL’INTERNO! Abbiamo perso il conto dei sorpassi tra i due ferraristi. 40° giro56 La sensazione è che sia tutt’altro che finita tra Hamilton e Leclerc.Ormai è una questione personale. 39° giro56 La classifica aggiornata: 1 Kimi Antonelli — Mercedes-AMG Petronas Formula One Team 2 George Russell — Mercedes-AMG Petronas Formula One Team — +6.857 3 Lewis Hamilton — Scuderia Ferrari — +15.501 4 Charles Leclerc — Scuderia Ferrari — +16.081 5 Oliver Bearman — Haas F1 Team — +35.515 6 Max Verstappen — Red Bull Racing — +38.083 7 Pierre Gasly — Alpine F1 Team — +41. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Cina 2026 in DIRETTA: QUESTIONE PERSONALE! Leclerc risupera Hamilton, battaglia epocale! Articoli correlati LIVE F1, GP Cina 2026 in DIRETTA: BATTAGLIA INFINITA! Nuovo sorpasso di Hamilton su Leclerc!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 38° giro/56 A questo punto appare evidente che i primi quattro vogliano andare in fondo senza effettuare... LIVE F1, GP Cina 2026 in DIRETTA: Hamilton e Leclerc sorpassano Russell! Antonelli prova l’allungoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15° giro/56 Hamilton si libera anche di Colapinto ed è secondo! Mercedes che sta faticando con le gomme... Contenuti e approfondimenti su LIVE F1 GP Cina 2026 in DIRETTA... Temi più discussi: Formula 1, oggi il Gp di Cina - La gara in diretta; DIRETTA F1, GP Cina 2026: LIVE gara - Live - Formula 1; LIVE F1, GP Cina 2026 in DIRETTA: Antonelli il più giovane della storia in pole! Brivido Russell, Ferrari in agguato; DIRETTA F1 | GP Cina 2026: Live Gara [LIVE TIMING]. F1, GP Cina diretta LIVE: Antonelli davanti, Hamilton e Leclerc in lotta ma c'è RussellIl racconto in diretta del GP di Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. Si corre sul Circuito di Shanghai. Sono previsti 56 giri. Partenza in programma alle 8.00 di domenica 15 mar ... sport.virgilio.it LIVE F1, GP Cina 2026 in DIRETTA: Hamilton e Leclerc sorpassano Russell! Antonelli prova l’allungoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17° giro/56 Hamilton però non fa scappare Antonelli e resta a 8 decimi! 16° giro/56 Russell sorpassa Colapinto ... oasport.it Per la prima volta in Cina una tigre siberiana è stata filmata con cinque cuccioli, un evento rarissimo perché di solito le femmine partoriscono da uno a quattro piccoli; https://kodmi.it/DP3m5 facebook Inaugurata in Cina la scala mobile urbana più lunga al mondo alta come un grattacielo di 80 piani. Ecco cosa collega x.com