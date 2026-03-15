LIVE F1 GP Cina 2026 in DIRETTA | BATTAGLIA INFINITA! Nuovo sorpasso di Hamilton su Leclerc!

Durante il 38° giro del Gran Premio di Cina del 2026, Hamilton ha effettuato un nuovo sorpasso su Leclerc, mentre i primi quattro piloti sembrano puntare a completare la gara senza ulteriori soste ai box. La corsa è caratterizzata da continui sorpassi e strategie tese a mantenere le posizioni, con il pubblico che segue con attenzione ogni movimento. La gara resta aperta e ricca di tensione fino all’ultimo giro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 38° giro56 A questo punto appare evidente che i primi quattro vogliano andare in fondo senza effettuare altri pit-stop. Russell si porta a 6.8 da Antonelli. 37° giro56 10 secondi di penalità per Ocon dopo l’incidente con Colapinto. 37° giro56 Leclerc quasi tampona Hamilton. Speriamo che non stiano esagerando. 36° giro56 Il sorpasso di Hamilton è stato propiziato da un errore di Leclerc: lungo in frenata in fondo al rettilineo, con tanto di bloccaccio delle ruote. 36° giro56 NUOVO SORPASSO! Hamilton passa Leclerc, che ci riprova all’esterno, ma deve alzare il piede dal pedale. 36° giro56 Di sicuro la Mercedes degrada le gomme meglio rispetto alla Ferrari. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Cina 2026 in DIRETTA: BATTAGLIA INFINITA! Nuovo sorpasso di Hamilton su Leclerc! Articoli correlati LIVE F1, GP Cina 2026 in DIRETTA: Hamilton e Leclerc sorpassano Russell! Antonelli prova l’allungoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15° giro/56 Hamilton si libera anche di Colapinto ed è secondo! Mercedes che sta faticando con le gomme... LIVE F1, GP Cina 2026 in DIRETTA: Hamilton si prende la testa della Sprint! Russell e Leclerc inseguono, 5° AntonelliCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4° giro/19 Straordinario il confronto tra Russell ed Hamilton e il ferrarista tiene la vetta. Approfondimenti e contenuti su LIVE F1 GP Cina 2026 in DIRETTA... Temi più discussi: Formula 1, oggi il Gp di Cina - La gara in diretta; DIRETTA F1, GP Cina 2026: LIVE gara - Live - Formula 1; LIVE F1, GP Cina 2026 in DIRETTA: Antonelli il più giovane della storia in pole! Brivido Russell, Ferrari in agguato; DIRETTA F1 | GP Cina 2026: Live Gara [LIVE TIMING]. F1, GP Cina diretta LIVE: Antonelli davanti, Hamilton e Leclerc in lotta ma c'è RussellIl racconto in diretta del GP di Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. Si corre sul Circuito di Shanghai. Sono previsti 56 giri. Partenza in programma alle 8.00 di domenica 15 mar ... sport.virgilio.it LIVE F1, GP Cina 2026 in DIRETTA: Hamilton e Leclerc sorpassano Russell! Antonelli prova l’allungoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17° giro/56 Hamilton però non fa scappare Antonelli e resta a 8 decimi! 16° giro/56 Russell sorpassa Colapinto ... oasport.it Per la prima volta in Cina una tigre siberiana è stata filmata con cinque cuccioli, un evento rarissimo perché di solito le femmine partoriscono da uno a quattro piccoli; https://kodmi.it/DP3m5 facebook Inaugurata in Cina la scala mobile urbana più lunga al mondo alta come un grattacielo di 80 piani. Ecco cosa collega x.com