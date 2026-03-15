LIVE Conegliano-Novara A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | inizia la serie di semifinale

Alle 18:00 di oggi si gioca la partita di andata delle semifinali del campionato di volley femminile A1 tra Conegliano e Novara. L'incontro si svolge allo stadio locale, con entrambe le squadre pronte a dare il massimo davanti al pubblico presente. La partita viene trasmessa in diretta streaming e sarà possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale attraverso questa cronaca.

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Imoco Volley Conegliano e Igor Gorgonzola Novara, valido per la prima gara della serie tra le due squadre per la semifinale dei play off di Serie A1 di volley femminile. Le padrone di casa sono le favorite, non solo per la vittoria di questa partita in particolare, ma anche per quanto riguarda il pronostico della serie, se non dell’intera competizione. Il match tra Conegliano e Novara inizierà alle 17.15 e verrà disputato al Palaverde di Villorba, casa delle Pantere. I giudici di gara saranno Antonella Verrascina come primo arbitro, Andrea Puecher come secondo, Marco Pernpruner come terzo e Riccardo Falomo al videocheck. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Conegliano üst üste 19. galibiyetini aldi 3-1 x Bergamo 3-1 x Novara 3-0 x LKS Lodz 3-2 x Chieri 3-0 x Dresdner 3-0 x Bergamo 3-0 x Vallefoglia 3-0 x Novara 3-0 x Scandicci 3-0 x Zeren 3-0 x Macerata 3-0 x LKS Lodz 3-0 x Sc x.com