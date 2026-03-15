LIVE Conegliano-Novara 0-1 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | le campionesse vogliono la rimonta 19-21

Da oasport.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel match di serie A1 femminile di volley tra Conegliano e Novara, le campionesse cercano di recuperare lo svantaggio di 19-21, mentre il punteggio segna attualmente 21-22. Durante il gioco, è stato effettuato un cambio palla importante con l’uscita del servizio di Adigwe. La partita è in diretta e gli aggiornamenti vengono forniti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21-22 Esce il servizio di Adigwe, cambio palla fondamentale per Novara. 21-21 Pareggia Conegliano! Zhu trova il guizzo vincente. 20-21 Muro di Chirichella! Time-out per Novara. 19-21 Gran servizio di Daalderop, con Haak che chiude l’azione con la schiacciata a rete. 18-21 Parallela interna di Zhu Ting! 17-21 Galli entra per servire ma sbaglia. 16-21 Parallela pazzesca di Tolok! 16-20 Che diagonale di Haak! Santarelli ha bisogno della miglior svedese per rimontare il set. 15-20 Muro di Bonifacio! 15-19 Ancora Sillah, che alterna grandi attacchi a pasticci totali e questa volta fa bene. 14-19 Sillah attacca ma fa malissimo, la diagonale della slovena esce di tantissimo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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