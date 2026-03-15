LIVE Conegliano-Novara 0-1 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | le campionesse vogliono la rimonta 19-21

Nel match di serie A1 femminile di volley tra Conegliano e Novara, le campionesse cercano di recuperare lo svantaggio di 19-21, mentre il punteggio segna attualmente 21-22. Durante il gioco, è stato effettuato un cambio palla importante con l’uscita del servizio di Adigwe. La partita è in diretta e gli aggiornamenti vengono forniti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21-22 Esce il servizio di Adigwe, cambio palla fondamentale per Novara. 21-21 Pareggia Conegliano! Zhu trova il guizzo vincente. 20-21 Muro di Chirichella! Time-out per Novara. 19-21 Gran servizio di Daalderop, con Haak che chiude l’azione con la schiacciata a rete. 18-21 Parallela interna di Zhu Ting! 17-21 Galli entra per servire ma sbaglia. 16-21 Parallela pazzesca di Tolok! 16-20 Che diagonale di Haak! Santarelli ha bisogno della miglior svedese per rimontare il set. 15-20 Muro di Bonifacio! 15-19 Ancora Sillah, che alterna grandi attacchi a pasticci totali e questa volta fa bene. 14-19 Sillah attacca ma fa malissimo, la diagonale della slovena esce di tantissimo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Conegliano-Novara 0-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le campionesse vogliono la rimonta, 19-21 Articoli correlati Leggi anche: LIVE Conegliano-Novara 0-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le Zanzare sorprendono le campionesse e vincono 23-25 il primo set Leggi anche: LIVE Conegliano-Novara 2-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: finale di quarto set equilibrato, 19-19 Una selezione di notizie su LIVE Conegliano Novara 0 1 A1 volley... Temi più discussi: LIVE Conegliano-Novara, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: inizia la caccia alla finale; PROSECCO DOC IMOCO-IGOR NOVARA, LA CLASSICA È ANCORA SEMIFINALE: INIZIA LA SERIE CON G1 DOMENICA AL PALAVERDE (h 17.15, diretta RAI SPORT); Conegliano-Novara oggi in tv, A1 volley femminile 2026: orario, programma 15 marzo, streaming; Gara 1 Semifinali 15-03-2026 – Playoff A1 Tigota’ – RISULTATI. LIVE Conegliano-Novara, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: inizia la serie di semifinaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Imoco Volley ... oasport.it Conegliano-Novara oggi in tv, A1 volley femminile 2026: orario, programma 15 marzo, streamingDomenica 15 marzo alle 17.15 il Palaverde di Villorba sarà il palcoscenico della seconda semifinale, quella che mette di fronte Prosecco Doc A.Carraro ... oasport.it #serieA1 #PlayOff #Scudetto #Gara1 #Semifinali SERIE A1. Si infiamma la sfida tricolore: cominciano le Semifinali Scudetto Si parte sabato con Scandicci-Milano alle 20.30, poi Conegliano-Novara domenica dalle 17.15 Link in bio facebook Conegliano üst üste 19. galibiyetini aldi 3-1 x Bergamo 3-1 x Novara 3-0 x LKS Lodz 3-2 x Chieri 3-0 x Dresdner 3-0 x Bergamo 3-0 x Vallefoglia 3-0 x Novara 3-0 x Scandicci 3-0 x Zeren 3-0 x Macerata 3-0 x LKS Lodz 3-0 x Sc x.com