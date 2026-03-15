LIVE Civitanova-Trento 3-0 Superlega volley 2026 in DIRETTA | i padroni di casa travolgono i trentini all’Eurosole Forum spettacolare Bottolo!

La partita tra Civitanova e Trento si è conclusa con un risultato di 3-0 a favore dei padroni di casa, che hanno dominato l’incontro all’Eurosole Forum. Durante il match, Bottolo ha segnato alcuni punti spettacolari, contribuendo alla vittoria della squadra di casa. La diretta ha terminato alle 19:37, con i commentatori che hanno salutato il pubblico e annunciato il prossimo appuntamento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:37 La nostra Diretta finisce qui. Vi auguriamo buon proseguimento e vi diamo appuntamento al prossimo evento Live! 19:36 Per Trento mercoledì sarà un All-in. Non avranno più nulla da perdere e quindi molto probabilmente sarà una gara tirata. 19:36 Mattia Bottolo giustamente premiato con il premio di MVP del match, fondamentale sia in difesa ma, ovviamente, soprattutto in attacco. 19:35 Così il parziale dei play off dice Civitanova 2 Trento 0. Gara 3 si giocherà di nuovo nelle Marche questo mercoledì e potrebbe essere già l’incontro decisivo per stabilire il vincitore della serie. 19:32 Nel secondo set Civitanova vola e intorno alla metà del parziale affondano il colpo lasciando Trento a 14. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Civitanova-Trento 3-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: i padroni di casa travolgono i trentini all’Eurosole Forum, spettacolare Bottolo! Articoli correlati LIVE Civitanova-Trento, Superlega volley 2026 in DIRETTA: al via gara 2! Ospiti chiamati ad espugnare l’Eurosole Forum!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-22 Si chiude con un errore al servizio il primo set. Leggi anche: LIVE Monza-Trento 0-2, Superlega volley 2026 in DIRETTA: reazione d’orgoglio dei padroni di casa, 14-11 Tutti gli aggiornamenti su LIVE Civitanova Trento 3 0 Superlega... Temi più discussi: LIVE Civitanova-Trento, Superlega volley 2026 in DIRETTA: gara-2 in tempo reale; Play Off, domenica in campo a Civitanova Marche per gara 2 dei quarti; Play Off, domenica (ore 18) all’Eurosuole Forum il secondo atto dei Quarti tra Lube e Trento; Play Off Scudetto, gara 1 dei quarti è della Lube: 1-3 alla BTS Arena. LIVE Civitanova-Trento, Superlega volley 2026 in DIRETTA: gara-2 in tempo realeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Civitanova-Trento, gara 2 dei quarti di ... oasport.it Diretta/ Civitanova Trento (risultato finale 2-3): Itas Campione d’Italia! (7 maggio 2025)Eccoci alla diretta Civitanova Trento. Fabio Soli al termine di gara-3 aveva lodato la sua Itas soprattutto per essere stata molto determinata e paziente nel riuscire a produrre la nostra pallavolo, ... ilsussidiario.net Trento: Senza Lavia a Civitanova. Il posto 4 salterà anche gara3... Annata maledetta per i campioni d'Italia Leggi le news sull'APP Volleyball.it+ (Apple Store o Play Store) o al link volleyball.it/2026/03/14/not… x.com #Superlega #Gara2 #Quartidifinale #PlayOff SUPERLEGA. Gara 2 Quarti di Finale: sabato Piacenza – Modena con diretta Rai Sport Domenica su DAZN Monza – Perugia e Milano – Verona, su VBTV Civitanova – Trento Link in bio facebook