LIVE Civitanova-Trento 2-0 Superlega volley 2026 in DIRETTA | via con il 3° set! Ospiti obbligati a reagire!

La partita tra Civitanova e Trento prosegue con Civitanova che conduce 2-0 nel punteggio e si prepara a giocare il terzo set. Trento è costretto a reagire per riaprire il match, mentre in campo si alternano azioni intense e punti decisivi. Sul punteggio di 9-4, Civitanova mette a segno un muro spettacolare, mentre Trento risponde con un attacco di lungo linea che riduce il divario.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9-4 Sembrano non avere più idee a Trento. Bottolo pianta un muro stupendo! 8-4 A segno però ora con un bel lungolinea. 7-4 Sbaglia in battuta Kukartsev. 7-3 Altro attacco fuori di Theo Faure!!! Lube che vola a +4. Arriva il momento di Gabi Garcia al posto del francese. 6-3 Che diagonale ha trovato Nikolov? Semplicemente allucinante. 5-3 Attacco di Trento (sempre con Faure) ancora una volta fuori. 4-3 Out il servizio del francese però. 3-3 Reazione d’orgoglio di Theo Faure! 3-2 Si fa vedere anche Bartha. 3-1 Schiaffo velocissimo di Kukartsev al centro. 2-1 Che bella alzata di Boninfante per Gargiulo. Sfrutta al meglio la Lube! 1-1 Nessun tocco a muro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Civitanova-Trento 2-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: via con il 3° set! Ospiti obbligati a reagire! Articoli correlati Leggi anche: LIVE Civitanova-Trento 2-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: gli ospiti travolti nel 2° set. La Lube ad un set dal match! LIVE Civitanova-Trento 1-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: 2° set al via!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Videocheck richiesta dalla Lube per palla a terra. Una selezione di notizie su LIVE Civitanova Trento 2 0 Superlega... Temi più discussi: LIVE Civitanova-Trento, Superlega volley 2026 in DIRETTA: gara-2 in tempo reale; Play Off, domenica in campo a Civitanova Marche per gara 2 dei quarti; Play Off, domenica (ore 18) all’Eurosuole Forum il secondo atto dei Quarti tra Lube e Trento; Playoff, Trento cerca il riscatto a Civitanova: domenica gara 2 con la Lube. LIVE Civitanova-Trento, Superlega volley 2026 in DIRETTA: gara-2 in tempo realeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Civitanova-Trento, gara 2 dei quarti di ... oasport.it Gara 2 dei quarti a Civitanova. La Lube prova ad allungare il passo. Trento senza Michieletto e LaviaLa domenica del bis. Ore 18 nel suo Eurosuole Forum, la Lube sogna di ri-battere l’ Itas e mettere le mani sul passaggio in semifinale. È il giorno di gara2 dei quarti playoff, nel remake della finale ... sport.quotidiano.net Trento: Senza Lavia a Civitanova. Il posto 4 salterà anche gara3... Annata maledetta per i campioni d'Italia Leggi le news sull'APP Volleyball.it+ (Apple Store o Play Store) o al link volleyball.it/2026/03/14/not… x.com #Superlega #Gara2 #Quartidifinale #PlayOff SUPERLEGA. Gara 2 Quarti di Finale: sabato Piacenza – Modena con diretta Rai Sport Domenica su DAZN Monza – Perugia e Milano – Verona, su VBTV Civitanova – Trento Link in bio facebook