LIVE Biathlon Staffette miste Otepää 2026 in DIRETTA | vince la Svezia USA e Svizzera sul podio

Le staffette miste di biathlon si sono concluse ad Otepää, dove la Svezia ha conquistato la vittoria, seguita dagli Stati Uniti e dalla Svizzera sul podio. La gara, trasmessa in diretta, ha visto le squadre competere sul campo, con le varie frazioni che si sono succedute senza interruzioni. La tappa di Coppa del Mondo si è quindi chiusa con questa prova, che ha attirato l’attenzione di appassionati e spettatori.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE e anche la tappa di Coppa del Mondo dalla cittadina di Otepää, che ospiterà i prossimi Campionati del Mondo di Biathlon. Un saluto sportivo! CLASSIFICA STAFFETTA MISTA OTEPAA: SVEZIA 1+14 1’16?3. SVIZZERA 0+6 +28?6. USA 0+14 +34?6. SLOVACCHIA 2+10 +53?. GERMANIA 4+15 +1’11”. 18. ITALIA 5+18 +3’53” 16:00 Mentre attendiamo i 4? di cui l’Italia è staccata, vi diamo la classifica. Ricordiamo, gara pazza per via del vento. 15:59 Chiude la Svizzera una grande Lena Haecki che ha portato i compagni sul podio approfittando degli errori di Kirkeeide e Michelon. Gli Stati Uniti festeggiano il primo podio della storia in questo format, erano davanti da soli fino alla serie a terra dell’ultima frazione: MVP Wright. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Biathlon, Staffette miste Otepää 2026 in DIRETTA: vince la Svezia, USA e Svizzera sul podio Articoli correlati LIVE Biathlon, Staffette miste Otepää 2026 in DIRETTA: vince la Svezia ma dietro succede di tutto!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE NON CI CREDO! Freed allunga su Fialkova! Haecki ripresa! 15:54 Haecki seconda, Batovska dietro ma la vede!... LIVE Biathlon, Staffette miste Otepää 2026 in DIRETTA: Italia in rimonta con Vittozzi, Svezia in fugaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE POLIGONO 4/8 – Forza Lisa! Vittozzi unica a non aver perso da Hanna. SUPER ITALIA nella staffetta mista! 2° POSTO dietro alla Francia | HIGHLIGHTS Tutto quello che riguarda LIVE Biathlon Staffette miste Otep 2026... Temi più discussi: LIVE Biathlon, Staffette miste Otepää 2026 in DIRETTA: l’Italia punta tutto sulla Single Mixed; Otepaa | Staffetta mista in Diretta Streaming | DAZN IT; Biathlon oggi in tv, Staffette Otepää 2026: orario, startlist, streaming; LIVE Biathlon, Sprint femminile Otepää 2026 in DIRETTA: Lisa Vittozzi cerca un acuto post-olimpico. LIVE Biathlon, Staffette miste Otepää 2026 in DIRETTA: iniziata la gara!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:59 Fa il suo alla grandissima Patrick Braunhofer e cambia nelle prime posizioni: ora Pircher. Nel finale ... oasport.it Otepää: l'Italia schiera la squadra nella staffetta mistaLa squadra italiana per la staffetta mista di Otepää è composta da Patrick Braunhofer, Christoph Pircher, Michela Carrara e Hannah Auchentaller. La competizione si inserisce nel calendario della ... it.blastingnews.com Il bresciano è salito sul podio della 20 chilometri Interval Start Sitting: a Pechino 2022 aveva conquistato il terzo posto nella middle distance di biathlon facebook CHE ORGOGLIO! Quattro vittorie di Giacomel, tre di Vittozzi, una di Wierer e un successo nella staffetta mista: stagione da ricordare #Biathlon #WinterSport #Italia x.com