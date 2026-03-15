LIVE Biathlon Staffette miste Otepää 2026 in DIRETTA | vince la Svezia ma dietro succede di tutto!

Durante la staffetta mista di biathlon a Otepää 2026, la Svezia si è aggiudicata la vittoria, mentre nelle retrovie si sono verificati numerosi cambi di posizione. Freed ha allungato su Fialkova, che è stata poi ripresa da Haecki. La gara è seguita in diretta con continui aggiornamenti, e i concorrenti hanno affrontato numerosi momenti di tensione e sorprese lungo il percorso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE NON CI CREDO! Freed allunga su Fialkova! Haecki ripresa! 15:54 Haecki seconda, Batovska dietro ma la vede! Freed non pare averne, Kirkeeide vediamo! 15:53 La rivale per un clamoroso slovacco si chiama Maren Kirkeeide, riuscirà a recuperare 25? su Batovska Fialkova? USA che escono terzi ma la SLOVACCHIA con Fialkova li volerà via! POLIGONO 88 – La vince la Svezia, Kirkeeide addirittura gira a più riprese. 15.49 Le tre arrivano insieme all’ultima serie! Vediamo, Haecki è a 33?! 15:46 Penultimo giro: Elvira e Kirkeeide restano con Freed, conscie del maggiore potenziale sugli sci. POLIGONO 78 – Kirkeeide ha ripreso gli USA. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Biathlon, Staffette miste Otepää 2026 in DIRETTA: vince la Svezia ma dietro succede di tutto! Articoli correlati LIVE Biathlon, Staffette miste Otepää 2026 in DIRETTA: Italia in rimonta con Vittozzi, Svezia in fugaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE POLIGONO 4/8 – Forza Lisa! Vittozzi unica a non aver perso da Hanna. LIVE Biathlon, Staffette miste Otepää 2026 in DIRETTA: l’Italia punta tutto sulla Single MixedCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della giornata conclusiva di competizioni dalla... JULIA SIMON mette in fila le svedesi nella Mass Start di Kontiolahti | HIGHLIGHTS Approfondimenti e contenuti su LIVE Biathlon Staffette miste Otep 2026... Temi più discussi: LIVE Biathlon, Staffette miste Otepää 2026 in DIRETTA: l’Italia punta tutto sulla Single Mixed; Otepaa | Staffetta mista in Diretta Streaming | DAZN IT; Biathlon oggi in tv, Staffette Otepää 2026: orario, startlist, streaming; LIVE Biathlon, Sprint femminile Otepää 2026 in DIRETTA: Lisa Vittozzi cerca un acuto post-olimpico. LIVE Biathlon, Staffette miste Otepää 2026 in DIRETTA: iniziata la gara!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:59 Fa il suo alla grandissima Patrick Braunhofer e cambia nelle prime posizioni: ora Pircher. Nel finale ... oasport.it Biathlon oggi in tv, Staffette Otepää 2026: orario, startlist, streamingOggi, domenica 15 marzo, si conclude l'appuntamento della Coppa del Mondo di biathlon a Otepää (Estonia). Sulle nevi estoni, programma intenso di gare. Ad ... oasport.it Biathlon e sci nordico – Programma e orari delle gare di domenica 15 marzo facebook CHE ORGOGLIO! Quattro vittorie di Giacomel, tre di Vittozzi, una di Wierer e un successo nella staffetta mista: stagione da ricordare #Biathlon #WinterSport #Italia x.com