LIVE Biathlon Staffette miste Otepää 2026 in DIRETTA | tante big attardate!

In diretta dalle staffette miste di Otepää 2026, numerose nazionali di biathlon affrontano sfide e rallentamenti. Dopo aver lasciato il poligono 48, le squadre di Stati Uniti e Svizzera sono uscite di scena, mentre Norvegia e Francia sono rientrate nella competizione in Svezia. La gara vede coinvolte diverse nazionali che tentano di migliorare le posizioni e rispettare gli obiettivi prefissati.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE POLIGONO 48 – Gira l’Italia, ei si fa dura per tutti gli obiettivi: soprattutto perche se ne sono andate ormai USA e Svizzera, Norvegia, Francia a Svezia si sono riprese. E sono anche superiori a noi da qui in poi. 15:09 Norvegia a +1’01 insieme alla Svezia Francia a + 1’22” con Claude! 15:08 Se ne va Wright. Ponsiluoma non guadagna su Pircher, Italia sempre a 37?! 15:06 Italia a 32?, Norvegia a +1’13! Svezia a 1’04”! POLIGONO 38 – Burkhalter per la Svizzera pulito, anche Wright. Pircher se la cava, gira la Svezia! 15:05 Tanto vento! 15:03 Svezia con Ponsiluoma a +32?, Botn per la Norvegia a +52?. 15:02 Pircher non deve forzare, perde qualcosa ma va bene. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Biathlon, Staffette miste Otepää 2026 in DIRETTA: tante big attardate! Articoli correlati LIVE Biathlon, Staffette miste Otepää 2026 in DIRETTA: iniziata la gara!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:43 Primo giro che di solito non è selettivo, ricordiamo che nella precedente Singola mista c’è stato... LIVE Biathlon, Staffette miste Otepää 2026 in DIRETTA: iniziata la Single Mixed!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE POLIGONO 1/8 – Una ricarica per l’azzurro, Laegreid senza. SUPER ITALIA nella staffetta mista! 2° POSTO dietro alla Francia | HIGHLIGHTS Aggiornamenti e contenuti dedicati a LIVE Biathlon Staffette miste Otep 2026... Temi più discussi: LIVE Biathlon, Staffette miste Otepää 2026 in DIRETTA: vince la Norvegia, Italia deludente. Alle 14:40 si replica!; Otepaa | Staffetta mista in Diretta Streaming | DAZN IT; Biathlon oggi in tv, Staffette Otepää 2026: orario, startlist, streaming; Calendario Coppa del Mondo biathlon Otepää 2026: programma, orari, tv, streaming. LIVE Biathlon, Staffette miste Otepää 2026 in DIRETTA: iniziata la gara!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:59 Fa il suo alla grandissima Patrick Braunhofer e cambia nelle prime posizioni: ora Pircher. Nel finale ... oasport.it Biathlon oggi in tv, Staffette Otepää 2026: orario, startlist, streamingOggi, domenica 15 marzo, si conclude l'appuntamento della Coppa del Mondo di biathlon a Otepää (Estonia). Sulle nevi estoni, programma intenso di gare. Ad ... oasport.it Biathlon e sci nordico – Programma e orari delle gare di domenica 15 marzo facebook CHE ORGOGLIO! Quattro vittorie di Giacomel, tre di Vittozzi, una di Wierer e un successo nella staffetta mista: stagione da ricordare #Biathlon #WinterSport #Italia x.com