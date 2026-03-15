Alle 13:09, durante la penultima frazione delle staffette miste di biathlon a Otepää 2026, il concorrente norvegese Knotten ha concluso il suo ruolo con un tiro perfetto, lasciando la squadra in vantaggio. L’Italia si trova ormai fuori dalla corsa per il podio, mentre la gara prosegue con la Norvegia in fuga nell’ultima fase. La diretta continua con aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:09 Penultino giro in corso. POLIGONO 78 – Zero di Knotten che chiude la partita. Seconda la Svezia 13:03 Terzultimo giro femminile in cui karoline Knotten guadagna e allora ha proprio la staffetta in mano, non deve girare più di una volta. 13:03 Norvegia in fuga nell’ultima frazione con 35? su Svezia e Francia. POLIGONO 68 – Salta completamente per aria Jacquelin e la Francia. Se ne va Laegreid 13:00 Jacquelin fa la voce grossa su Laegreid (+4?) e soprattutto su Samuelsson. Azzurri a 1’30” dal podio. 12:59 E quindi, per la vittoria Francia, Norvegia e Svezia. Vediamo il prossimo poligono in piedi, se qualcuno si chiama fuori, poi toccherà per l’ultima volta anche alle donne! Gira Hofer, finisce qui! Niente podio per l’Italia. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Biathlon, Staffette miste Otepää 2026 in DIRETTA: Norvegia in fuga nell’ultima frazione, Italia fuori dalla lotta per il podio

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