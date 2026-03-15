In diretta da Otepää, le staffette miste di biathlon per le Olimpiadi 2026 vedono l’Italia tentare una rimonta con Vittozzi, mentre la Svezia si mantiene in fuga. Al poligono 48, Vittozzi si distingue come l’unica azzurra a non aver perso terreno rispetto a Hanna. La gara prosegue con i biathleti impegnati nel tentativo di migliorare le proprie posizioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE POLIGONO 48 – Forza Lisa! Vittozzi unica a non aver perso da Hanna. 12:51 Lisa Guadagna sulla Francia e si porta a 3?. Knotten ha trovato lo zero ha più lenta, Norvegia a 9? dall’Italia! 12:49 Clamorosa serie dell’azzurra che esce terza a venti metri da Bened! Svezia a 32?. POLIGONO 38 – Rapidissima Hanna, gara nelle mani della Svezia! MOOOOSTRUOSA MONNA LISA! 12:47 Vittozzi tira giù qualche secondo su tutte ma non sulla Svezia, ha fatto il vuoto Hanna. Dai Lisa però! Qui si puà uscire anche secondi dopo la serie a terra! 12:45 In pista Lisa Vittozzi, che ha poco davanti Knotten. Hanna Oeberg in fuga con 15? di margine sul resto delle ragazze. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Biathlon, Staffette miste Otepää 2026 in DIRETTA: Italia in rimonta con Vittozzi, Svezia in fuga

Articoli correlati

LIVE Biathlon, Staffette miste Otepää 2026 in DIRETTA: l’Italia punta tutto su Hofer e VittozziCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della giornata conclusiva di competizioni dalla...

LIVE Biathlon, Staffette miste Otepää 2026 in DIRETTA: l’Italia punta tutto sulla Single MixedCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della giornata conclusiva di competizioni dalla...

SUPER ITALIA nella staffetta mista! 2° POSTO dietro alla Francia | HIGHLIGHTS

Tutti gli aggiornamenti su LIVE Biathlon Staffette miste Otep 2026...

Temi più discussi: LIVE Biathlon, Staffette miste Otepää 2026 in DIRETTA: l’Italia punta tutto sulla Single Mixed; Otepaa | Staffetta mista in Diretta Streaming | DAZN IT; Biathlon oggi in tv, Staffette Otepää 2026: orario, startlist, streaming; Calendario Coppa del Mondo biathlon Otepää 2026: programma, orari, tv, streaming.

LIVE Biathlon, Staffette miste Otepää 2026 in DIRETTA: l’Italia punta tutto sulla Single MixedCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della giornata conclusiva di competizioni dalla ... oasport.it

Biathlon, Otepää: Italia punta al podio nelle staffette misteOltre alla Single Mixed, l’Italia sarà impegnata anche nella staffetta mista tradizionale, disciplina in cui vanta una solida tradizione. La squadra azzurra arriva infatti dall’argento conquistato ai ... it.blastingnews.com

Biathlon e sci nordico – Programma e orari delle gare di domenica 15 marzo facebook

CHE ORGOGLIO! Quattro vittorie di Giacomel, tre di Vittozzi, una di Wierer e un successo nella staffetta mista: stagione da ricordare #Biathlon #WinterSport #Italia x.com