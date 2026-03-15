LIVE Biathlon Staffette miste Otepää 2026 in DIRETTA | iniziata la Single Mixed!

La staffetta mista di biathlon a Otepää 2026 è iniziata con la prova singola, con i concorrenti che si sono confrontati sul poligono 18. Durante la gara, un atleta azzurro ha effettuato una ricarica, mentre Laegreid non ha partecipato. L’Italia si trova a circa 9,5 secondi dalla testa della classifica. La competizione prosegue in diretta, con aggiornamenti sui tempi e le posizioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE POLIGONO 18 – Una ricarica per l’azzurro, Laegreid senza. Italia che esce a +9?5 dalla testa. Davanti tutte le big. 12:38 Già terzo Lukas! 12:37 Italia che ha pettorale numero 12. Hofer potrà quindi iniziare a sparare prima, a patto di rimontare posizioni nella prima tornata. 12:36 Non è partita la Groenlandia. INIZIATA LA GARA! 12:33 Pochi minuti al via. Italia con pettorale alto, può essere un vantaggio nel primo poligono. 12:29 Italia che è terza nella classifica che comprende le prove miste. Dopo Francia e Norvegia, che sembrano inattaccabili. 12:22 Le Nazioni favorite sono le stesse: Francia (Jacquelin-Bened), Norvegia (Laegreid-Knotten) e Svezia (Samuelsson-Hanna Oeberg). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Biathlon, Staffette miste Otepää 2026 in DIRETTA: iniziata la Single Mixed! Articoli correlati LIVE Biathlon, Staffette miste Otepää 2026 in DIRETTA: l’Italia punta tutto sulla Single MixedCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della giornata conclusiva di competizioni dalla... LIVE Biathlon, Staffette miste Otepää 2026 in DIRETTA: l’Italia punta tutto su Hofer e VittozziCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della giornata conclusiva di competizioni dalla... SUPER ITALIA nella staffetta mista! 2° POSTO dietro alla Francia | HIGHLIGHTS Tutto quello che riguarda Single Mixed Temi più discussi: LIVE Biathlon, Staffette miste Otepää 2026 in DIRETTA: l’Italia punta tutto sulla Single Mixed; LISA VITTOZZI TRIONFA NELL’INSEGUIMENTO DI COPPA DEL MONDO!!!; Biathlon oggi in tv, Staffette Otepää 2026: orario, startlist, streaming; Calendario Coppa del Mondo biathlon Otepää 2026: programma, orari, tv, streaming. LIVE Biathlon, Staffette miste Otepää 2026 in DIRETTA: l’Italia punta tutto sulla Single MixedCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della giornata conclusiva di competizioni dalla ... oasport.it Biathlon, Otepää: Italia punta al podio nelle staffette misteOltre alla Single Mixed, l’Italia sarà impegnata anche nella staffetta mista tradizionale, disciplina in cui vanta una solida tradizione. La squadra azzurra arriva infatti dall’argento conquistato ai ... it.blastingnews.com Dopo gli Inseguimenti, che hanno regalato grandi soddisfazioni all'Italia grazie al trionfo di Lisa Vittozzi, nella località estone si chiude con le staffette miste. Domenica di nuovo tutti in pista a partire dalle ore 12.35 per la Single Mixed con le stelle azzurre impe facebook