LIVE Biathlon Staffette miste Otepää 2026 in DIRETTA | iniziata la gara!

La staffetta mista di biathlon a Otepää 2026 è iniziata questa mattina con la prima frazione. La gara, trasmessa in diretta, ha visto gli atleti affrontare il primo giro, che di solito non è particolarmente selettivo. Durante la precedente gara singola mista, è stato segnalato vento quasi costante per tutta la durata della prova. La competizione è in corso e gli aggiornamenti sono disponibili in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:43 Primo giro che di solito non è selettivo, ricordiamo che nella precedente Singola mista c’è stato vento praticamente per tutta la prova. 14:41 Italia col pettorale numero uno! INIZIATA LA GARA! 14:35 Ricordiamo che si percorreranno 12 tornate, con 8 poligoni di cui 2 a frazione, uno a piedi e uno a terra. Si percorrono 6 chilometri a frazione. 14:33 Francia, Norvegia e Svezia sono le favorite anche qui, ma occhio alla Germania che potrebbe essere la scheggia impazzita. Italia sulla carta da 6°7° posto. 14:28 Italia che dal 3° posto nella Classifica delle staffette miste è passata al 5°, saltata via da Finlandia e Germania. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Biathlon, Staffette miste Otepää 2026 in DIRETTA: iniziata la gara! Articoli correlati LIVE Biathlon, Staffette miste Otepää 2026 in DIRETTA: iniziata la Single Mixed!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE POLIGONO 1/8 – Una ricarica per l’azzurro, Laegreid senza. LIVE Biathlon, Staffette miste Otepää 2026 in DIRETTA: Italia a 30? dalla testa a metà garaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE POLIGONO 5/8 – Se ne vanno Francia e Norvegia, Hofer apre male e forse si esauriscono le chance di podio... Biathlon Staffetta mista 4 x 6 km: ARGENTO per l’Italia Altri aggiornamenti su LIVE Biathlon Staffette miste Otep 2026... Temi più discussi: LIVE Biathlon, Staffette miste Otepää 2026 in DIRETTA: vince la Norvegia, Italia deludente. Alle 14:40 si replica!; Otepaa | Staffetta mista in Diretta Streaming | DAZN IT; Biathlon oggi in tv, Staffette Otepää 2026: orario, startlist, streaming; Calendario Coppa del Mondo biathlon Otepää 2026: programma, orari, tv, streaming. LIVE Biathlon, Staffette miste Otepää 2026 in DIRETTA: vince la Norvegia, Italia deludente. Alle 14:40 si replica!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Noi di risentiamo alle 14:40 per la staffetta mista tradizionale 13:18 Italia che chiude comunque in sesta ... oasport.it Biathlon oggi in tv, Staffette Otepää 2026: orario, startlist, streamingOggi, domenica 15 marzo, si conclude l'appuntamento della Coppa del Mondo di biathlon a Otepää (Estonia). Sulle nevi estoni, programma intenso di gare. Ad ... oasport.it Il bresciano è salito sul podio della 20 chilometri Interval Start Sitting: a Pechino 2022 aveva conquistato il terzo posto nella middle distance di biathlon facebook CHE ORGOGLIO! Quattro vittorie di Giacomel, tre di Vittozzi, una di Wierer e un successo nella staffetta mista: stagione da ricordare #Biathlon #WinterSport #Italia x.com