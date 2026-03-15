Alle 20.45 si gioca Lazio-Milan all'Olimpico, con Guida come arbitro. Maldini, ex giocatore del Milan, sarà presente in tribuna. In campo, Allegri schiera Jashari, mentre i rossoneri puntano alla vittoria per consolidare la corsa allo scudetto. La partita rappresenta un appuntamento importante nel calendario della Serie A.

(4-3-3) Motta; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. All. Sarri. Panchina: Furlanetto, Giacomone, Hysaj, Lazzari, Pellegrini, Belahyane, Basic, Przyborek, Pedro, Noslin, Cancellieri, Dia, Ratkov (3-5-2) Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic: Saelemaekers, Fofana, Modric, Jashari, Estupinan; Pulisic, Leao. All. Allegri. Panchina: Terracciano, Pittarella, Athekame, Odogu, Bartesaghi, Ricci, Nkunku, Füllkrug, Gimenez Il direttore di gara della sfida sarà Marco Guida di Torre Annunziata. I due assistenti invece sono Peretti e Perrotti. Il quarto ufficiale è Ayroldi. Al Var Chiffi e Maggioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Alle 20.45 Lazio-Milan: Maldini grande ex, Allegri con Jashari

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