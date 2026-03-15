Lite dopo la battuta di caccia alla volpe Uomo di 42 anni ucciso da una fucilata
Durante una battuta di caccia in un’area all’aperto, si è scatenata una lite tra due uomini, che si è conclusa con l’uccisione di un 42enne di origini russe. L’uomo è stato colpito alla gola da una fucilata e ha perso la vita sul colpo. La polizia sta indagando sull’accaduto e ha fermato l’altro uomo coinvolto.
Doveva essere una battuta di caccia, un sabato all’aria aperta e in mezzo alla natura, invece si è trasformata, prima in una lite, poi in una terribile fatto di sangue in cui ha perso la vita, Grigorev Vladislav Sergevich, un 42enne di origini russe colpito a morte da una fucilata alla gola. La tragedia si è consumata ieri mattina nelle campagne di Montegranaro, paese delle Marche in provincia di Fermo, dopo una colluttazione tra un cacciatore di 80 anni, Palmiero Berdini di Monte Urano, e la vittima, che lavorava in una struttura ricettiva poco distante. Erano da poco passate le 8 quando il Berdini si è recato nelle campagne veregrensi, insieme ad altri amici, per una battuta di caccia alla volpe regolarmente autorizzata dalla Provincia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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