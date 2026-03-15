Lite dopo la battuta di caccia alla volpe Uomo di 42 anni ucciso da una fucilata

Durante una battuta di caccia in un’area all’aperto, si è scatenata una lite tra due uomini, che si è conclusa con l’uccisione di un 42enne di origini russe. L’uomo è stato colpito alla gola da una fucilata e ha perso la vita sul colpo. La polizia sta indagando sull’accaduto e ha fermato l’altro uomo coinvolto.

Doveva essere una battuta di caccia, un sabato all’aria aperta e in mezzo alla natura, invece si è trasformata, prima in una lite, poi in una terribile fatto di sangue in cui ha perso la vita, Grigorev Vladislav Sergevich, un 42enne di origini russe colpito a morte da una fucilata alla gola. La tragedia si è consumata ieri mattina nelle campagne di Montegranaro, paese delle Marche in provincia di Fermo, dopo una colluttazione tra un cacciatore di 80 anni, Palmiero Berdini di Monte Urano, e la vittima, che lavorava in una struttura ricettiva poco distante. Erano da poco passate le 8 quando il Berdini si è recato nelle campagne veregrensi, insieme ad altri amici, per una battuta di caccia alla volpe regolarmente autorizzata dalla Provincia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Lite dopo la battuta di caccia alla volpe. Uomo di 42 anni ucciso da una fucilata Articoli correlati Uomo ucciso da un colpo di fucile durante una battuta di caccia alla volpeMONTEGRANARO – Un uomo è morto questa mattina, sabato 14 marzo, a seguito di un colpo di fucile partito accidentalmente dall’arma di un cacciatore... Lite durante la battuta di caccia a Montegranaro vicino Fermo, 80enne gli spara con il fucile: morto a 42 anniTragedia nelle campagne di Montegranaro, in provincia di Fermo, dove un uomo di 42 anni, Grigorev Vladislav Sergevich, è morto dopo essere stato... Contenuti utili per approfondire Lite dopo la battuta di caccia alla... Temi più discussi: Lite dopo la battuta di caccia alla volpe. Uomo di 42 anni ucciso da una fucilata; Lite durante la battuta di caccia a Montegranaro vicino Fermo, 80enne gli spara con il fucile: morto a 42 anni; Coltellate in famiglia a 90 anni: l'aggressione, la fuga e poi la cattura alla Tuscolana; I colpi di fucile spaventano i cavalli. Scoppia la rissa alla battuta di caccia alla volpe: 42enne ucciso da un 80enne. Lite durante la battuta di caccia a Montegranaro vicino Fermo, 80enne gli spara con il fucile: morto a 42 anniLite nelle campagne di Montegranaro vicino Fermo: ucciso da un colpo di fucile durante battuta di caccia. Un 80enne indagato per omicidio volontario ... virgilio.it Scoppia la lite per un parcheggio: uomo muore d’infarto e i responsabili fuggonoUn uomo di 60 anni è morto a San Giovanni La Punta dopo essere stato colto da un infarto durante una lite scoppiata per un parcheggio vietato in piazza Manganelli. La coppia con cui aveva litigato è f ... catania.liveuniversity.it Maltempo Piemonte, terribile incidente: suv esce di strada nella neve, muore un uomo di 30 anni facebook L’Uomo della domenica di Giorgio Porrà celebra la leggenda di Enzo #Ferrari x.com