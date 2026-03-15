Un drone MQ-9A Predator italiano è stato distrutto in un attacco iraniano alla base di Ali Al Salem, in Kuwait. L’incidente si è verificato nella base conosciuta come 'The Rock', situata nel paese mediorientale, e rappresenta la perdita di un mezzo impiegato per operazioni di sorveglianza. Nessun dettaglio sulle conseguenze immediate o sui danni collaterali è stato diffuso.

Roma, 13 marzo 2026 – L’Italia perde un MQ-9A 'Predator' nell’attacco iraniano alla base di Ali Al Salem, in Kuwait. Il velivolo a pilotaggio remoto della Task Force Air italiana è stato colpito stamani in un raid del regime di Teheran. Il velivolo, che era ricoverato in un capannone, è stato costruito dalla ditta statunitense General Atomics. L'acquisizione nazionale del Predator, nella sua versione iniziale MQ-1C (Predator A), e della logistica associata è stato avviato inizialmente nel 2001, come si legge sul sito della Difesa. Da allora, i velivoli Predator A italiani sono stati impiegati con successo in varie operazioni internazionali dove, interoperando con altri assetti Nato, hanno svolto compiti di ricognizione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’Italia perde un MQ-9A Predator, il drone spia distrutto nella base 'The Rock' in Kuwait

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