L’Italia del baseball ha conquistato una vittoria importante contro Porto Rico con il punteggio di 8-6, assicurandosi un posto in semifinale. La partita si è svolta ieri sera, coinvolgendo i giocatori azzurri in una sfida intensa e combattuta fino all’ultimo inning. La vittoria permette alla squadra italiana di avanzare nella competizione, aprendo la strada a ulteriori sfide importanti.

La nazionale italo-americana tutta cuore e talento vola sull’8-2 ma è costretta a resistere alla rimonta furibonda dei caraibici nell’ottavo inning. Quinta vittoria consecutiva, ora tocca ad una tra Giappone e Venezuela Il sogno impossibile dell’Italia del baseball si è trasformato in una splendida realtà. La nazionale guidata da Francesco Cervelli riesce a difendere l’ampio vantaggio conquistato nel secondo inning nei confronti di Porto Rico, staccando il biglietto per Miami, dove si terranno le semifinali del mondiale di baseball. Nonostante nessuno alla vigilia avrebbe scommesso un centesimo sulla nazionale messa assieme dal capitano Vinnie Pasquantino, l’Italia mette subito sotto i rivali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L’Italia del baseball fa ancora la storia: Porto Rico battuto 8-6, Azzurri in semifinale

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