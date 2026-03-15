L’innovazione è di moda | al via le sessioni di laurea per 64 talenti Modartech

Al via le sessioni di laurea presso la Modartech di Pontedera, con 64 studenti pronti a ricevere il titolo. Gli allievi hanno completato il percorso formativo nel settore dell’innovazione e del design, e sono stati convocati per le prove finali in una giornata dedicata. La cerimonia coinvolge studenti, docenti e rappresentanti dell’istituto, che si preparano a celebrare il raggiungimento di questo importante traguardo.

Pontedera, 15 marzo 2026 – C’è chi, ancor prima di indossare la corona d’alloro, è stato selezionato da una maison prestigiosa come Dior; chi ha realizzato abiti in grado di cambiare colore, reagendo al calore; chi si è impegnato per rendere l’arte più accessibile alle giovani generazioni, puntando su uno storytelling che valorizza il patrimonio e perfino chi ha studiato il ruolo dell’horror come specchio delle paure sociali o la manipolazione attraverso l’utilizzo dei colori per influenzare la percezione di un prodotto. Sono solo alcuni dei 64 progetti di laurea che gli studenti dei corsi in fashion design e communication design di istituto Modartech, presenteranno dal prossimo 16 marzo, a partire dalle 9,30, a Villa Crastan, nella sessione di lauree della scuola di alta formazione di Pontedera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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