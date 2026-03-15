L’incontro deI magistrati con i cittadini

Giovedì 12 marzo si è svolto alla Sala Coop di Maresca il secondo incontro tra magistrati e cittadini in vista del referendum. L’evento ha visto una buona partecipazione di persone che sono state invitate ad ascoltare le ragioni del

Il secondo appuntamento in vista del referendum che si è svolto giovedì 12 marzo alla Sala Coop di Maresca, dove i cittadini sono stati chiamati ad ascoltare le ragioni del "No" ha visto una buona partecipazione. A esporre le ragioni, confrontandosi con il pubblico, Claudio Currelli (foto), magistrato, sostituto procuratore della Repubblica di Pistoia e presidente della Sottosezione Anm di Pistoia. Al suo fianco Sergio Garofalo, magistrato, giudice civile del tribunale di Pistoia e segretario della Sottosezione Anm. I due magistrati, nella lunga serata e in un clima sereno e attento della platea, hanno spiegato tutte le loro convinzioni e motivazioni che li spingono a votare "No" al referendum. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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