L’impegno di Fondazione Futuro | Importante valorizzare il talento di chi vive situazioni di fragilità

Fondazione Futuro Ets, guidata da Pierluigi Bancale, ha organizzato un nuovo incontro del progetto 'Il Talento Riscoperto'. L'iniziativa si concentra sul reinserimento lavorativo e sulla valorizzazione delle competenze delle persone in situazione di fragilità, offrendo un'opportunità concreta per chi affronta difficoltà. L'evento mira a promuovere il talento di questi individui, evidenziando il loro potenziale.

Fondazione Futuro Ets di Pierluigi Bancale presenta un nuovo incontro del progetto ’ Il Talento Riscoperto ’, un’iniziativa dedicata al reinserimento lavorativo e alla valorizzazione delle competenze delle persone in situazione di fragilità. Domani alle 10 nella sala comunale Barchetta, in Strada Barchetta 77 ci sarà un momento di confronto diretto tra i partecipanti e cinque cooperative sociali del territorio che, ogni giorno, si impegnano nella costruzione di percorsi professionali inclusivi e sostenibili. All’incontro parteciperanno: Stefania Smimmo (Onyvà Cooperativa Sociale), Grazia Migliuolo (Caleidos), Giorgio Sgarbi e Maria Carla Scala (Coopattiva), Alessio Noto (Aliante) ed Elmina Castiglioni (Libellula). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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