L' Imam di Palermo | La convivenza tra popoli è ricchezza non minaccia

L'Imam di Palermo afferma che la convivenza tra diverse comunità rappresenta una ricchezza e non una minaccia. In una dichiarazione pubblica, sottolinea che la pace giusta può prevalere su guerre e odi, affinché regni nelle case, nelle istituzioni e tra i popoli. La sua frase invita a valorizzare la collaborazione tra le diverse realtà presenti nella città.

“La pace giusta possa trionfare sulle guerre e sull'odio, affinché la pace regni nelle nostre case, la giustizia nelle nostre istituzioni e la fraternità tra i popoli”. Così l'imam di Palermo, Ahmed Shamim, in vista della celebrazione della fine del ramadan, in programma venerdì prossimo nell’area del Foro Italico. “Le nostre tradizioni religiose e culturali - aggiunge l'imam -ci insegnano che la dignità dell’essere umano è sacra e che la convivenza tra popoli diversi è una ricchezza, non una minaccia. La città di Palermo, crocevia di civiltà nel cuore del Mediterraneo, è stata nei secoli un ponte tra culture, lingue e fedi diverse. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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