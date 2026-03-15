La mostra " Antonio Ligabue. Il ruggito dell’anima ", inaugurata due mesi fa e in corso fino al 10 maggio agli Arsenali Repubblicani di Pisa, prodotta da Artika e con il patrocinio del Comune della Fondazione Augusto Agosta Tota per Antonio Ligabue e curata da Mario Alessandro Fiori con la direzione artistica di Beside Arts, è stata visitata da 15 mila visitatori. Lo ha reso noto l’amministrazione comunale sottolineando che "l’affluenza costante non è solo un dato numerico, ma il riflesso di un profondo coinvolgimento emotivo". Il percorso espositivo, attraverso 80 opere, raconta la parabola umana e creativa di Ligabue, mettendone in luce la... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ligabue conquista Pisa. Alla mostra 15mila ingressi

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