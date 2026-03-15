Licenziamenti Citynews giornalisti in stato di agitazione | pacchetto di 10 giorni di sciopero

I giornalisti di Citynews hanno dichiarato lo stato di agitazione e hanno avviato un mandato al Comitato di redazione per uno sciopero di dieci giorni. La decisione è stata presa in risposta ai recenti licenziamenti avvenuti all’interno dell’azienda. La protesta prenderà il via a partire dal 15 marzo 2026 e durerà fino a metà mese.

Roma, 15 marzo 2026 – Immediata attivazione dello stato di agitazione e mandato al Cdr per un pacchetto di 10 giornate di sciopero. È quanto stabilito dall'assemblea dei giornalisti Citynews con circa l'80 per cento dei voti a favore. Analizzata la situazione dell'azienda che ha visto, nel giro di una settimana, l'interruzione immediata di oltre 20 rapporti di lavoro: circa 16 in riferimento a lavoratori precari, 5 a lavoratori assunti a tempo indeterminato. Il Cdr e il sindacato dei giornalisti Figec hanno criticato l'operato di Citynews. I tagli al personale, “giustificati da generiche motivazioni di riduzione dei costi, sono avvenuti senza chiedere il parere preventivo del Comitato , come sancisce il contratto nazionale di riferimento (Figec-Uspi)”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Licenziamenti Citynews, giornalisti in stato di agitazione: pacchetto di 10 giorni di sciopero Articoli correlati Citynews, la protesta dopo i licenziamenti: stato di agitazione e pacchetto di 10 giorni di sciopero“Immediata attivazione dello stato di agitazione e mandato al Cdr per un pacchetto di 10 giornate di sciopero“. Tutto quello che riguarda Licenziamenti Citynews Temi più discussi: Il Gruppo Citynews licenzia 4 redattori e interrompe 16 collaborazioni via mail. I sindacati: Sconcertati; Licenziamenti Citynews: l'assemblea dei giornalisti approva lo stato di agitazione; Citynews, il cdr: Tagli al personale senza preavviso. Licenziati due giornalisti di Palermo Today; Tagli a Palermo Today, Assostampa: Citynews ritiri i licenziamenti - FNSI. Licenziamenti Citynews, giornalisti in stato di agitazione: pacchetto di 10 giorni di scioperol lavoratori chiedono l'immediata sospensione del piano di tagli, la convocazione di un tavolo di concertazione e il ritiro dei licenziamenti ... quotidiano.net Licenziamenti Citynews: l'assemblea dei giornalisti approva lo stato di agitazioneImmediata attivazione dello stato di agitazione e mandato al Cdr per un pacchetto di 10 giornate di sciopero. È quanto stabilito dall'assemblea dei giornalisti di Citynews con circa l'80 per cento dei ... veneziatoday.it CITYNEWS (56 TESTATE LOCALI), QUATTRO LICENZIAMENTI E SEDICI ACCORDI CAMBIATI Tagli di personale a Citynews,il Gruppo edita 56 giornali locali online in altrettante città italiane Giornalisti anche con oltre 10 anni di appartenenza si sono visti arr x.com «La nostra solidarietà e il nostro sostegno va quindi in maniera piena e incondizionata ai colleghi di Citynews. » Il comitato di redazione di Fanpage. It esprime vicinanza ai lavoratori di Citynews, colpiti da una serie di licenziamenti e riduzioni dei rapporti di co facebook