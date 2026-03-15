Liberi armati pericolosi | con Cultissimo anche il poliziottesco e Tomas Milian arrivano in 4K

Una nuova collezione di film in alta definizione porta il poliziottesco degli anni Settanta in 4K, con titoli distribuiti da Plaion e Midnight. Tra i film disponibili ci sono pellicole con Tomas Milian e Eleonora Giorgi, accompagnate da video e audio di buona qualità e da contenuti extra che attirano l’attenzione. La collana include anche titoli noti del genere e si rivolge agli appassionati di cinema d’azione di quel periodo.

La nuova collana di Plaion e Midnight lancia anche il poliziottesco anni Settanta in 4K. Il film con Tomas Milian ed Eleonora Giorgi presenta video e audio di buona qualità ed extra molto interessanti. La nuova collana homevideo Cultissimo lanciata da Plaion Pictures e Midnight Factory, ha debuttato non solo con Segni particolari: bellissimo che abbiamo trattato la scorsa settimana, ma anche con Liberi armati pericolosi. Un chiaro segnale che tra i generi trattati dalla collana studiata per gli amanti dei grandi classici del cinema, c'è anche il cosiddetto poliziottesco, che per l'occasione dunque trova l'onore dell'approdo in 4K UHD. Ed è anche il doveroso omaggio al film diretto da Romolo Guerrieri, scritto da Fernando Di Leo e trattto da un racconto Giorgio Scerbanenco. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Liberi armati pericolosi: con Cultissimo anche il poliziottesco e Tomas Milian arrivano in 4K Articoli correlati Segni particolari: bellissimo, Adriano Celentano in 4K per il debutto della collana CultissimoDa Plaion e Midnight Classic arriva una nuova collana per i grandi cult portati in 4K. Studio Ghibli torna al cinema: due classici arrivano per la prima volta in IMAX con nuove versioni 4KDue amatissimi film dello Studio Ghibli stanno per tornare sul grande schermo in versioni rimasterizzate in 4K e per la prima volta in IMAX. Tutto quello che riguarda Tomas Milian Argomenti discussi: Liberi armati pericolosi disponibile in Limited Edition Cultissimo 4K Ultra HD + Blu-ray; 'Liberi armati pericolosi' in Limited edition Cultissimo. Liberi armati pericolosi disponibile in Limited Edition Cultissimo 4K Ultra HD + Blu-rayFan Factory ha distribuito in Home Video una nuova versione di Liberi armati pericolosi. Diretto da Romolo Guerrieri e scritto da Fernando Di Leo, il cult ... ciakmagazine.it