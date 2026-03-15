L’evento a San Patrignano | La risposta alla violenza è la forza della gentilezza

La gentilezza è la risposta a un mondo dove forza e violenza stanno diventando elementi preponderanti. Non si tratta di cortesia o di buonismo. Va sgomberato il campo da ipocrisie perché in gioco c’è ben altro, come ha ricordato Nico Acampora, fondatore di PizzAut, dal palco dell’auditorium di San Patrignano. "Contro di me ho visto l’odio sui social, commenti che mi davano del padre frustrato per quello che faccio e persino chi mi accusava di dare ai genitori di ragazzi e ragazze autistici false speranze vendendo progetti irrealizzabili", mentre PizzAut non è semplicemente l’esempio di quello che l’odio e la violenza dei social non... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Silvia ha 39 anni, viene da Salerno ed è a San Patrignano da due anni e mezzo. Il suo primo contatto con le dipendenze arriva a 12 anni, ma è dai 15 che diventa quotidiano. Non c'è un evento preciso all'origine, ma da quel momento inizia una discesa lenta, i facebook