L’etica e la ragione sconfitte sul campo di battaglia

A fine febbraio si è verificato un conflitto tra il Pentagono e alcune aziende tecnologiche, in particolare con la società Anthropic di Dario e Daniela Amodei, riguardante l’uso di determinati strumenti e tecnologie. La disputa ha coinvolto questioni legate all’etica e alla ragione nel contesto delle applicazioni militari e delle intelligenze artificiali. L’episodio ha attirato l’attenzione sui confronti tra enti pubblici e privati su temi sensibili.

A fine febbraio scorso si è consumato un interessante conflitto tra il Pentagono e Big Tech, effetto di una disputa con la Anthropic di Dario e Daniela Amodei sull’uso dei prodotti di intelligenza generativa sui campi di battaglia nazionali e internazionali. Il chatbot Claude di Anthropic è integrato nel Maven Smart System di Palantir ed è stato adoperato nei processi decisionali militari, tra i quali l’intervento in Venezuela del 5 gennaio scorso e l’attacco all’Iran di questi giorni. Lo scontro si è concluso con il segretario della difesa americana, Pete Hegseth che ha dichiarato Anthropic un rischio per la filiera dell’approvvigionamento nella sicurezza nazionale, come se fosse un’azienda di proprietà di paesi nemici, bandendola entro sei mesi da tutte le commesse dirette e indirette nelle attività della difesa americana. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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