L’ESRB ha ufficialmente classificato il videogioco Tomodachi Life: Una vita da sogno, portando alla luce alcuni dettagli relativi al contenuto. A circa un mese dalla data di uscita del titolo, si sono diffuse informazioni che riguardano la valutazione del gioco e alcune caratteristiche principali. La notizia è stata condivisa attraverso i canali ufficiali dell’ente di classificazione.

A circa un mese dal lancio, emergono nuovi dettagli su uno dei prossimi titoli più attesi di Nintendo. Tomodachi Life: Una vita da sogno è stato infatti classificato dall’ESRB, l’ente nordamericano che valuta i contenuti dei videogiochi. Il rating assegnato è E for Everyone, cioè adatto a un pubblico di tutte le età. Questo tipo di classificazione suggerisce un’esperienza pensata per essere accessibile e adatta anche ai giocatori più giovani, con contenuti generalmente leggeri e poco violenti. Secondo la descrizione ufficiale pubblicata dall’ESRB, il gioco rientra nel genere simulativo. I giocatori potranno creare, personalizzare e gestire i personaggi Mii, aiutandoli a vivere e prosperare su un’isola. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - L’ESRB ha classificato Tomodachi Life: Una vita da sogno, ecco i dettagli emersi in rete

Articoli correlati

Tomodachi Life: Una vita da sogno, Nintendo ha svelato la data di uscita e tanti dettagliNel Tomodachi Life: Una vita da sogno Direct di oggi, Nintendo ha fornito uno sguardo approfondito ad alcuni degli elementi che i giocatori...

È stato annunciato un nuovo Nintendo Direct: è dedicato a Tomodachi Life: Una vita da sognoNintendo ha confermato un nuovo appuntamento con i Nintendo Direct, questa volta focalizzato su un singolo titolo: Tomodachi Life: Una vita da sogno.

Tutti gli aggiornamenti su Tomodachi Life

Discussioni sull' argomento Tomodachi Life: Una vita da sogno è stato classificato dall'ESRB, che dice cosa possiamo aspettarci dal gioco; L’ESRB ha classificato Tomodachi Life: Una vita da sogno, ecco i dettagli emersi in rete; Tomodachi Life: Una vita da sogno è la prossima grande esclusiva Nintendo, per questa classifica giapponese.

Tomodachi Life: Una vita da sogno è stato classificato dall'ESRB, che dice cosa possiamo aspettarci dal giocoTomodachi Life: Una vita da sogno è uno dei prossimi grandi giochi di Nintendo, probabilmente destinato ad avere un buon grado di successo. Ora, a un mese dal lancio, possiamo vedere qual è la classif ... msn.com

Tomodachi Life: Una vita da sogno è stato classificato dall'ESRB, che dice cosa possiamo aspettarci dal gioco x.com

Tomodachi Life. . Che sarebbe la vita sull'isola senza un po' di shopping Deliziosi manicaretti, vestiti alla moda, set di decorazioni da sogno e altro ancora ti aspettano nei negozi di Tomodachi Life: Una vita da sogno. - facebook.com facebook