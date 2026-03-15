L' esperienza della psicanalisi - lezioni

Le lezioni sull’esperienza della psicanalisi sono organizzate da cinque relatori, tra cui Lorenzo Zino, Irma Morieri, Claudia Fingerle, Elena Bottari e Mari Lopergolo. Gli incontri si tengono il martedì e si svolgono a settimane alterne, offrendo un approfondimento sulle diverse prospettive e aspetti della disciplina. La serie di lezioni mira a coinvolgere un pubblico interessato alle tematiche psicanalitiche.

Le lezioni a cura di Lorenzo Zino, Irma Morieri, Claudia Fingerle, Elena Bottari e Mari Lopergolo avranno luogo il martedì a settimane alterne.Ogni lezione inizia alle 18.15 e termina alle 19.15.Le lezioni si svolgeranno a distanza, e potranno essere seguite dagli iscritti in direttasulla piattaforma Google Meet, previa iscrizione. Per informazioni e iscrizioni scrivere [email protected] La partecipazione è gratuitaFinestra, tu, misura dell’attesa,tante volte colmata,quando una vita conimpazienza è tesaverso una vita amataRILKE . 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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