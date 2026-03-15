L’esercito dei nuovi Oltre tremila ragazzi

A Prato, più di tremila giovani sono coinvolti nel progetto dell’esercito dei nuovi, mentre l’apertura della palestra del polo di San Paolo, attesa da anni, potrebbe creare difficoltà all’istituto Marconi. La struttura, che avrebbe dovuto essere inaugurata, resta ancora chiusa, e le possibili ripercussioni sullo svolgimento delle attività scolastiche sono al centro dell’attenzione.

PRATO La tanto attesa apertura della palestra del polo di San Paolo, in stallo da anni, potrebbe trasformarsi in un problema per l’istituto Marconi. Sembra un assurdo ma non lo è. In teoria, la nuova struttura dovrebbe rappresentare un arricchimento per gli studenti e per l’offerta sportiva del polo scolastico, ma in realtà rischia di mettere in crisi la gestione degli spazi già stretti. "Assurdo", ammette il dirigente scolastico Paolo Cipriani. "A settembre avrò quattro classi in più, cosa che aggrava il problema delle sezioni che non hanno un’aula fissa". Il nodo è semplice: la scuola, negli ultimi tre anni, è passata da 600 a oltre 1100 alunni, con un incremento importante che ha messo a dura prova la disponibilità di aule. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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