Lerici | Melodie per noi con Poletti e Lazzeri

Il tenore Alessandro Poletti e la pianista Lucia Lazzeri hanno aperto la rassegna musicale “Melodie per noi” nel locale La Magnolia, situato in piazza Garibaldi a Lerici. L’evento si è svolto sotto l’albero omonimo, attirando il pubblico presente per un concerto che ha visto esibirsi i due artisti. La serata ha segnato l’inizio della serie di appuntamenti musicali organizzati nella location.

Il tenore Alessandro Poletti e la pianista Lucia Lazzeri danno il via alla rassegna Melodie per noi nel locale La Magnolia, situato sotto l’omonimo albero in piazza Garibaldi a Lerici. L’appuntamento è fissato per le 17 di oggi, domenica 15 marzo 2026, con un repertorio a sorpresa dedicato alle arie della tradizione italiana che promette di anticipare l’arrivo della primavera. Questa iniziativa non è solo intrattenimento, ma un punto d’incontro tra cultura e relax, dove un buon aperitivo si fonde con la musica dal vivo. L’equilibrio tra evento programmato e imprevisti organizzativi. La gestione dell’evento rivela una dinamica tipica delle piccole comunità costiere, dove la flessibilità è fondamentale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lerici: Melodie per noi con Poletti e Lazzeri Articoli correlati Leggi anche: Un pomeriggio di musica corale a San Michele con melodie irlandesi In Trio La Rosa in concerto con l'omaggio alle melodie del MediterraneoDomenica 1 febbraio, al Forlimpopoli Folk Club si torna a celebrare la musica dal vivo con le note dell'ensemble romagnolo trio La Rosa. Approfondimenti e contenuti su Lerici Melodie per noi con Poletti e... Discussioni sull' argomento Borraccino & Maraviglia inaugurano la rassegna Melodie per noi alla Magnolia di Lerici; Grave lutto per Barbara Sisti, direttrice del Museo diocesano di Sarzana. Poletti e Lazzeri aprono Melodie per noiPoletti e Lazzeri aprono Melodie per noi ... msn.com Borraccino & Maraviglia inaugurano la rassegna Melodie per noi alla Magnolia di LericiBorraccino & Maraviglia inaugurano la rassegna Melodie per noi alla Magnolia di Lerici ... msn.com A LERICI AL VIA LA RASSEGNA MUSICALE "MELODIE PER NOI" L'inaugurazione oggi domenica 15 marzo alle ore 17.00. facebook Il Parco Letterario Shelley si trova alla Pietraia della Rocchetta di Lerici, dove 8 libri in marmo dello scultore Marco Nereo Rotelli creano uno spazio silente che unisce paesaggio e natura. #12marzo #parcomontemarcellomagravara #beactiveliguria #lamialigu x.com