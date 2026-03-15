Lerici | Melodie per noi con Poletti e Lazzeri

Da ameve.eu 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tenore Alessandro Poletti e la pianista Lucia Lazzeri hanno aperto la rassegna musicale “Melodie per noi” nel locale La Magnolia, situato in piazza Garibaldi a Lerici. L’evento si è svolto sotto l’albero omonimo, attirando il pubblico presente per un concerto che ha visto esibirsi i due artisti. La serata ha segnato l’inizio della serie di appuntamenti musicali organizzati nella location.

Il tenore Alessandro Poletti e la pianista Lucia Lazzeri danno il via alla rassegna Melodie per noi nel locale La Magnolia, situato sotto l’omonimo albero in piazza Garibaldi a Lerici. L’appuntamento è fissato per le 17 di oggi, domenica 15 marzo 2026, con un repertorio a sorpresa dedicato alle arie della tradizione italiana che promette di anticipare l’arrivo della primavera. Questa iniziativa non è solo intrattenimento, ma un punto d’incontro tra cultura e relax, dove un buon aperitivo si fonde con la musica dal vivo. L’equilibrio tra evento programmato e imprevisti organizzativi. La gestione dell’evento rivela una dinamica tipica delle piccole comunità costiere, dove la flessibilità è fondamentale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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