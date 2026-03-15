Lerici | cinema terre rare e corsi dal 16 al 21 marzo

A Lerici dal 16 al 21 marzo si svolgono una serie di eventi culturali promossi dall’Unitre, tra cinema, incontri dedicati alle terre rare e corsi vari. La settimana prevede diverse iniziative che coinvolgono la comunità locale, offrendo opportunità di approfondimento e intrattenimento. Il calendario si sviluppa in vari momenti, coinvolgendo cittadini e partecipanti interessati a diverse tematiche.

Il calendario culturale di Lerici si arricchisce con un fitto programma di incontri e corsi organizzati dall’Unitre, che vedrà la luce nella settimana che inizia lunedì 16 marzo e si conclude venerdì 21 dello stesso mese. Le attività si concentrano principalmente nella sala consiliare del Comune, dove l’orario di inizio è fissato alle 16.30 per la maggior parte degli eventi, con alcune eccezioni legate a laboratori specifici o corsi linguistici. Questa iniziativa rappresenta un tassello fondamentale per il tessuto sociale del territorio, offrendo opportunità di formazione continua e intrattenimento culturale ai residenti. L’offerta formativa spazia dalla storia del cinema alla sicurezza personale, passando per lo studio delle risorse naturali e l’apprendimento linguistico. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lerici: cinema, terre rare e corsi dal 16 al 21 marzo Articoli correlati Subsonica: dal 20 marzo arriva il nuovo album “Terre Rare”TORINO – “Terre Rare” è il nuovo album dei Subsonica, disponibile da venerdì 20 marzo per Epic Records/Sony Music Italy. Giappone estrae terre rare da motori rottamati per ridurre la dipendenza dalla cina: ogni motore di veicolo elettrico contiene 1,5 kg di terre rarel’analisi odierna mette in evidenza la posizione del giappone rispetto alle terre rare, le nuove misure cinesi e le dirette implicazioni sui settori...