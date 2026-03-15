L' Eredità bufera su Eleonora e Fiamma | Arrivano per cul*** alla Ghigliotina ma poi

Durante la puntata di oggi de L'Eredità, trasmessa domenica 15 marzo su Rai 1 e condotta da Marco Liorni, si sono verificati scontri tra Eleonora e Fiamma. Le due concorrenti sono state coinvolte in discussioni accese, con insulti e confronti diretti, che hanno attirato l’attenzione del pubblico in studio e degli spettatori a casa. La scena si è conclusa con un intervento dello staff di produzione.

Oggi, domenica 15 marzo, è andata in onda una nuova puntata de L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. A inizio trasmissione il padrone di casa ha dato il bentornata a Eleonora, la grande campionessa del gioco. Con lei partecipano come concorrenti: Francesca da Ravenna, Raffaele da Reggio Emilia, Rossella da Taranto, Valentina da Salerno, Fiamma alla sedicesima sera e Nicola da Milano. "Giochiamo?", ha chiesto il padrone di casa. "Giochiamo!", ha risposto a gran voce tutto il pubblico in studio. Ma alla fine alla Ghigliottina ci è arrivata ancora una volta Eleonora. La super campionessa aveva la possibilità di portarsi a casa la bellezza di 100 mila euro: il montepremi finale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - L'Eredità, bufera su Eleonora e Fiamma: "Arrivano per cul*** alla Ghigliotina, ma poi..." Articoli correlati "Ha imparato a sciare con i tiktoker a Roccaraso": bufera per la battuta su Giada D'Antonio, poi arrivano le scuseHa suscitato una ‘bufera’ social la battuta, se così si può definire, pronunciata dallo speaker radiofonico Luca Viscardi nel corso della... L'Eredità, "un po' di umiltà": bufera su CristianCristian si è confermato campione a L'Eredità, il game show condotto da Marco Liorni su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, domenica 22... Tutto quello che riguarda L'Eredità bufera su Eleonora e Fiamma... Temi più discussi: Affari Tuoi, pasticcio online su Martina Miliddi, il post (cancellato) scatena la bufera: Cambiate canale; Magia o malocchio? Bufera sul nuovo set di Harry Potter; Biennale nella bufera, 22 paesi europei contro la presenza russa. E Bruxelles: vi tagliamo i fondi; Bufera dem su Sal Da Vinci: È patriarcato medievale. L'Eredità, il disastro di Giovanni tra gaffe ed erroracci. Social spietati: Forzato e costruitoNella nuova puntata del Torneo dei Super Campioni de L’Eredità, condotta da Marco Liorni su Rai Uno venerdì 6 giugno 2025, Giovanni arriva alla Ghigliottina dopo un Triello con Christian e Antonio il ... libero.it Su Rai 1 Marco Liorni festeggia le 500 puntate con L’EreditàMarco Liorni raggiunge un nuovo traguardo alla guida de L’Eredità: con la puntata di mercoledì 11 marzo festeggia le 500 conduzioni del celebre game show di Rai 1. corrierenazionale.it Ha 18 anni, un passato tra Roma e Londra e un nome che pesa nella storia dei Windsor. Albert, il nuovo “scapolo d’oro” della Royal Family, conquista la scena senza essere in linea di successione. Capelli biondi, sguardo magnetico ed eredità aristocratica: il facebook Enrica Bonaccorti: si apre il capitolo dell'eredità. Le case a Roma e all'Argentario x.com