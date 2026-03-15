Leone XIV ora vive al Palazzo apostolico | ha ristrutturato l’Appartamento dei Papi che Francesco non aveva voluto

Dopo tredici anni, il Papa ha deciso di tornare a vivere nel Palazzo Apostolico, spostandosi dall’attuale residenza. Ora occupa l’Appartamento dei Papi, che era stato ristrutturato e preparato per lui. La scelta segue la decisione di Francesco di non voler più risiedere in quella sede. L’ultima volta che un Pontefice aveva abitato nel palazzo risale a oltre un decennio fa.

Il Papa torna a vivere nel Palazzo Apostolico a distanza di 13 anni dall'ultima volta di un Pontefice. Leone XIV ha preso possesso dell'appartamento in Vaticano: il suo predecessore Francesco, mosso dal desiderio di uno stile di vita più semplice e comunitario, viveva a Santa Marta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Il Papa torna a casa: Leone XIV prende possesso dell’appartamento nel Palazzo Apostolico, abbandonato da BergoglioSono finiti i lavori di ristrutturazione e la Santa Sede ha comunicato il trasferimento.

Papa Leone XIV: ritorno al Palazzo Apostolico primaIl Pontefice si prepara a lasciare la residenza attuale nel Palazzo del Santo Uffizio per trasferirsi negli spazi storici del Palazzo Apostolico,...

Una selezione di notizie su Leone XIV ora vive al Palazzo...

Temi più discussi: Papa Leone a Ponte Mammolo, strade chiuse per la visita del pontefice: tutte le informazioni; Vaticano. Leone XIV porta un confratello fidato al cuore della Curia Romana; Leone XIV: Continuiamo a pregare per la pace in Iran e in tutto il Medio Oriente -; Sacro Cuore di Gesù a Ponte Mammolo, presenza vicina alle persone.

Leone XIV: il sacerdote non vive per mettersi in mostra, non smettete di confessarviMolte persone cominciano ad aprirsi a una ricerca più onesta e autentica, una ricerca che, accompagnata con pazienza e rispetto, le sta conducendo nuovamente all’incontro con Cristo. Lo scrive il ... agensir.it

Leone XIV: 'Chi oggi crede alla pace ridicolizzato, accusato di favorire nemici'(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 dic - Nelle condizioni di incertezza e di sofferenza del mondo attuale sembrerebbe impossibile la gioia. Chi oggi crede alla pace e ha scelto la via disarmata di ... ilsole24ore.com

Durante l'Angelus domenicale in Vaticano, Papa Leone XIV ha espresso profonda preoccupazione per il conflitto in Medio Oriente, denunciando "l'atroce violenza della guerra" che da due settimane colpisce la regione facebook

Papa Leone XIV: «Basta chiudere le porte agli stranieri» x.com