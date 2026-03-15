leonardo assume 470 persone a torino entro il 2026 cresce il polo aerospaziale

Leonardo prevede di assumere 470 nuove persone nell’area metropolitana di Torino entro la fine del 2026. L’annuncio è stato dato in occasione dell’aggiornamento del piano industriale, presentato insieme alla pubblicazione dei risultati finanziari del 2025. La decisione riguarda il rafforzamento del polo aerospaziale della regione e si inserisce in un progetto di espansione delle attività dell’azienda.

Entro la fine del 2026 Leonardo assumerà 470 persone in più nell’area metropolitana di Torino. L’annuncio arriva con l’aggiornamento del piano industriale presentato contestualmente alla pubblicazione dei conti 2025. Il peso di Torino per Leonardo. Non ci sono ancora dettagli sulle assunzioni in arrivo, ma che Torino e il Piemonte siano il fulcro delle operazioni per Leonardo lo si capisce anche consultando il sito internet dell’azienda. Nella sezione delle posizioni aperte ci sono al momento 191 offerte di lavoro concentrate solo a Torino e nel torinese. Con queste nuove assunzioni gli organici degli stabilimenti cresceranno così: da circa 2. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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